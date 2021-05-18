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    «Сбылась мечта детства». Ларссон – о вызове в сборную Швеции на чемпионат Европы

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал вызов в сборную Швеции на Евро-2020.

    «Сбылась мечта детства. Для меня большая честь представлять Швецию на чемпионате Европы», – написал Ларссон в инстаграме под своим детским фото в футболке национальной сборной.

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    Источник: инстаграм Джордана Ларссона

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    18.05.2021 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4066

      Fusballer 16 минут назад

      Джордан заслужил!

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