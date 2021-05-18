«Сбылась мечта детства». Ларссон – о вызове в сборную Швеции на чемпионат Европы

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал вызов в сборную Швеции на Евро-2020.
«Сбылась мечта детства. Для меня большая честь представлять Швецию на чемпионате Европы», – написал Ларссон в инстаграме под своим детским фото в футболке национальной сборной.
- Помимо Ларссона в сборную Швеции были вызваны еще три представителя РПЛ – Маркус Берг, Виктор Классон и Кристоффер Ольссон (все – «Краснодар»).
- Швеция сыграет на Евро в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник: инстаграм Джордана Ларссона