«Сбылась мечта детства». Ларссон – о вызове в сборную Швеции на чемпионат Европы

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал вызов в сборную Швеции на Евро-2020.

«Сбылась мечта детства. Для меня большая честь представлять Швецию на чемпионате Европы», – написал Ларссон в инстаграме под своим детским фото в футболке национальной сборной.

Помимо Ларссона в сборную Швеции были вызваны еще три представителя РПЛ – Маркус Берг , Виктор Классон и Кристоффер Ольссон (все – «Краснодар»).

, и (все – «Краснодар»). Швеция сыграет на Евро в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.