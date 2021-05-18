«Сбылась мечта детства». Ларссон – о вызове в сборную Швеции на чемпионат Европы

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал вызов в сборную Швеции на Евро-2020.

«Сбылась мечта детства. Для меня большая честь представлять Швецию на чемпионате Европы», – написал Ларссон в инстаграме под своим детским фото в футболке национальной сборной.