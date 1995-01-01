Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Бабаев – о Заболотном в ЦСКА: «Не скажу, что это слухи, но мы пока не хотим это обсуждать»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб форварда «Сочи» Антона Заболотного.

    «Вы знаете нашу позицию. Пока не будут завершены все формальности, мы не будем торопиться с разговорами. Не скажу, что это слухи, но мы не хотим это обсуждать пока что. Давайте немного подождем», – сказал Бабаев.

    • Уход Заболотного в ЦСКА уже подтвердил владелец «Сочи».
    • 29-летний футболист – свободный агент.
    • ЦСКА финишировал в РПЛ ниже, чем «Сочи».

    Ротенберг: «Заболотный самовольно ушeл, даже не предупредив меня»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85683
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru