Бабаев – о Заболотном в ЦСКА: «Не скажу, что это слухи, но мы пока не хотим это обсуждать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб форварда «Сочи» Антона Заболотного.

«Вы знаете нашу позицию. Пока не будут завершены все формальности, мы не будем торопиться с разговорами. Не скажу, что это слухи, но мы не хотим это обсуждать пока что. Давайте немного подождем», – сказал Бабаев.

Уход Заболотного в ЦСКА уже подтвердил владелец «Сочи».

29-летний футболист – свободный агент.

ЦСКА финишировал в РПЛ ниже, чем «Сочи».

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