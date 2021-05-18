Ротенберг: «Заболотный самовольно ушeл, даже не предупредив меня»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл детали ухода из клуба нападающего Антона Заболотного.

«Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остаeтся, а кто самовольно ушeл, даже не предупредив меня.

Это Антон Заболотный. Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.

Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА.

Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали», – сказал Ротенберг.