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  • Ротенберг: «Заболотный самовольно ушeл, даже не предупредив меня»

Ротенберг: «Заболотный самовольно ушeл, даже не предупредив меня»

18 мая 2021, 15:20
24

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл детали ухода из клуба нападающего Антона Заболотного.

«Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остаeтся, а кто самовольно ушeл, даже не предупредив меня.

Это Антон Заболотный. Я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России.

Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА.

Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали», – сказал Ротенберг.

  • Заболотный выступал за «Сочи» с августа 2019 года.
  • За два сезона он забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 52 матчах.
  • Контракт между сторонами истекает 30 июня, и футболист отказался его продлевать.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (24)
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Cubinec1989
1621343548
Барин негодует, холоп убежал
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vladimir-7
1621344555
Интересно рассуждает Ротенберг, у А.Заболотного кончился контракт с Сочи и он должен ждать, когда еврей Боря вспомнит о нем и предложит или не предложит новый контракт, а тут к Антону обратились из ЦСКА и предложили контракт, устраивающий обе стороны и в чём проблема, РОЗЕМБЛЮМ?
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kvm
1621345131
хохол кинул еврея...
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Ловкий Бубен
1621345349
нужно было предложить удвоенный контракт за несколько месяцев до истечения текущего, тогда бы никто никуда не ушёл
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NewLife
1621348111
Надо было за болотами охрану ставить.
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ArReal
1621348548
Надоело ему каждый год Зенит кормить очками) видимо самолюбие взяло верх и здравый смысл)) Даже попадание в престижнейшую Лигу Конференций не удержало его))
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ArReal
1621350010
Я только не могу понять -как он мог самовольной уйти не предупредив????может это называется закончился контракт и он не поклонился , не упал в ноги с благодарностью и просьбами остаться , а просто поменял клуб!?
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житель СПб
1621354552
Как бы то ни было, ушел из клуба он не лучшим образом. А вот без Федотова - будет ли у него получаться - неизвестно. Вот Рондон - пример, как не получилось...
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sochi-2013
1621357725
Мало у кого, проявивших себя в Сочи и Краснодаре, что-то получилось. Выбрал деньги - плыви. Удачи желать не буду.
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Hektor 84
1621555240
Скоро вернется, уже зимой)))
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