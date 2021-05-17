Каррера поздравил «Спартак» с попаданием в квалификацию ЛЧ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал грядущее возвращение московской команды в Лигу чемпионов.

«Поздравляю «Спартак», да и всех болельщиков команды с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду», – сказал Каррера.