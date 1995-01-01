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    Каррера поздравил «Спартак» с попаданием в квалификацию ЛЧ

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал грядущее возвращение московской команды в Лигу чемпионов.

    «Поздравляю «Спартак», да и всех болельщиков команды с выходом в Лигу чемпионов! Это отличный результат! Лига чемпионов важна для команды по многим причинам. Очень рад за команду», – сказал Каррера.

    • Спартаковцы финишировали на втором месте в РПЛ.
    • Это дает право сыграть в 3-м квалификационном раунде ЛЧ.
    • Итальянец возглавлял команду с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

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    Источник: «Чемпионат»

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