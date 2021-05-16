Тедеско: «Какую команду буду тренировать дальше? Мою семью»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

– По сезону были матчи, где мы легко отдали очки. Например, матчи против «Сочи», «Урала», «Уфы». Когда пропускали в конце и упускали свои моменты. Мы могли выиграть дома даже у «Зенита». Так что у нас могло бы быть на 7-8 очков больше. Но невозможно выиграть все матчи. «Зенит» стал заслуженным чемпионом. Они стабильны. В этом году меньше разрыв между первым и вторым местом. И я верю во всех игроков «Спартака» – что они могут лучше.

– Какую команду будете тренировать дальше?

– Мою семью!