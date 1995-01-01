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    Тедеско: «Какую команду буду тренировать дальше? Мою семью»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.

    – По сезону были матчи, где мы легко отдали очки. Например, матчи против «Сочи», «Урала», «Уфы». Когда пропускали в конце и упускали свои моменты. Мы могли выиграть дома даже у «Зенита». Так что у нас могло бы быть на 7-8 очков больше. Но невозможно выиграть все матчи. «Зенит» стал заслуженным чемпионом. Они стабильны. В этом году меньше разрыв между первым и вторым местом. И я верю во всех игроков «Спартака» – что они могут лучше.

    – Какую команду будете тренировать дальше?

    – Мою семью!

    • Тедеско уйдет из «Спартака», у него истек контракт.
    • Команда заняла второе место в РПЛ и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3694

      rash1959 14 минут назад

      Спасибо, тренер, за проделанную работу в Спартаке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3937

      Fusballer 37 минут назад

      Два интервью. Тедеско - про семью, Дзюба - про свой буй Почувствуйте разницу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      mahan 43 минуты назад

      Удачи тебе Тедеско. И огромное спасибо за всё !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20775

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      И сборы проведи в Краснодаре...)

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