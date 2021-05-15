«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложил Николичу новый контракт, но он не устраивает тренера

Должен признать, что Марко изменил мнение о себе в лучшую сторону, и период его тренерства будет вспоминаться хорошими словами. Особенно на фоне ужасов периода Смородины & Кикнадзе. Помню Семин писал, вызвала его Смородина и говорит "ЮП, вы в следующем матче в атаке играйте пошире, а в защите поуже". Вот чувствуется что сидят в правлении и теперь такие же стратеги. И думают тренер. Какая от него польза. В атаке пошире, в защите поуже, все дела.
«Локомотив» хочет продлить трудовое соглашение с главным тренером Марко Николичем. Новый контракт рассчитан на три года и предусматривает повышение зарплаты.
Компенсация при увольнении согласно контракту будет зависеть от места «Локомотива» в таблице. Ряд моментов в проекте соглашения Николича не устраивает.
- После матча 30-го тура РПЛ против «Урала» (16 мая) Николич улетит в отпуск.
- Нынешний контракт Николича истекает летом следующего года.
- «Локомотив» по итогам текущего сезона еще может попасть в Лигу чемпионов.