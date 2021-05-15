«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложил Николичу новый контракт, но он не устраивает тренера

«Локомотив» хочет продлить трудовое соглашение с главным тренером Марко Николичем. Новый контракт рассчитан на три года и предусматривает повышение зарплаты.

Компенсация при увольнении согласно контракту будет зависеть от места «Локомотива» в таблице. Ряд моментов в проекте соглашения Николича не устраивает.