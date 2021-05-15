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    «РБ-Спорт»: «Локомотив» предложил Николичу новый контракт, но он не устраивает тренера

    «Локомотив» хочет продлить трудовое соглашение с главным тренером Марко Николичем. Новый контракт рассчитан на три года и предусматривает повышение зарплаты.

    Компенсация при увольнении согласно контракту будет зависеть от места «Локомотива» в таблице. Ряд моментов в проекте соглашения Николича не устраивает.

    • После матча 30-го тура РПЛ против «Урала» (16 мая) Николич улетит в отпуск.
    • Нынешний контракт Николича истекает летом следующего года.
    • «Локомотив» по итогам текущего сезона еще может попасть в Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    15.05.2021 22:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1119

      Красногорск_Фан 18 минут назад

      Должен признать, что Марко изменил мнение о себе в лучшую сторону, и период его тренерства будет вспоминаться хорошими словами. Особенно на фоне ужасов периода Смородины & Кикнадзе. Помню Семин писал, вызвала его Смородина и говорит "ЮП, вы в следующем матче в атаке играйте пошире, а в защите поуже". Вот чувствуется что сидят в правлении и теперь такие же стратеги. И думают тренер. Какая от него польза. В атаке пошире, в защите поуже, все дела.

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      Рейтинг: +12169

      Skull_Boy 2 часа назад

      Люди не хотят строить команду и добиваться чего-то нового, а люди хотят получать бабки и советую Николичу просто валить из этого болота и это дубль два прямо как с Палычем

      2
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      Рейтинг: +114

      I'll be back > Skull_Boy 2 часа назад

      -советую Николичу просто валить из этого "болота" в трясину ЦСКА

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