«РБ-Спорт»: «Локомотив» предложил Николичу новый контракт, но он не устраивает тренера

«Локомотив» хочет продлить трудовое соглашение с главным тренером Марко Николичем. Новый контракт рассчитан на три года и предусматривает повышение зарплаты.
Компенсация при увольнении согласно контракту будет зависеть от места «Локомотива» в таблице. Ряд моментов в проекте соглашения Николича не устраивает.
- После матча 30-го тура РПЛ против «Урала» (16 мая) Николич улетит в отпуск.
- Нынешний контракт Николича истекает летом следующего года.
- «Локомотив» по итогам текущего сезона еще может попасть в Лигу чемпионов.
Источник: «РБ-Спорт»