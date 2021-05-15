АПЛ. «Саутгемптон» победил «Фулхэм», Телла забил дебютный гол за клуб спустя 98 секунд после выхода на замену

«Саутгемптон» оказался сильнее уже вылетевшего в Чемпионшип «Фулхэма». В двух голах поучаствовал вышедший на замену Нейтан Телла.

На 60-й минуте Телла забил свой первый гол за клуб, причем он вышел на поле за 98 секунд до этого.

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Проус сделал седьмой голевой пас в сезоне АПЛ. Все – со стандартных положений, это лучший показатель среди всех футболистов лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Саутгемптон – Фулхэм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Адамс, 27; 2:0 – Телла, 60; 2:1 – Карвалью, 75; 3:1 – Уолкотт, 82.

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