«Нижний Новгород» вышел в РПЛ вместо «Оренбурга»

«Нижний Новгород» в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге.

Команда получила повышение вместо «Оренбурга», которому отказали в выдаче лицензии.

«Нижний Новгород» и лидер ФНЛ «Крылья Советов» заменят в РПЛ «Тамбов» и клуб, финишировавший на 15-месте.

Поскольку «Оренбург» (второе место) и «Алания» (четвертое) не прошли лицензирование, бюро исполкома РФС решило не проводить стыковые матчи, то есть команды, финишировавшие на 13-й и 14-й строчке в РПЛ, останутся в высшем дивизионе.