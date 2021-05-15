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«Нижний Новгород» вышел в РПЛ вместо «Оренбурга»

15 мая 2021, 15:14
35

«Нижний Новгород» в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге.

Команда получила повышение вместо «Оренбурга», которому отказали в выдаче лицензии.

«Нижний Новгород» и лидер ФНЛ «Крылья Советов» заменят в РПЛ «Тамбов» и клуб, финишировавший на 15-месте.

Поскольку «Оренбург» (второе место) и «Алания» (четвертое) не прошли лицензирование, бюро исполкома РФС решило не проводить стыковые матчи, то есть команды, финишировавшие на 13-й и 14-й строчке в РПЛ, останутся в высшем дивизионе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Оренбург
Комментарии (35)
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slavа0508
1621081673
Большой хороший город , отличный стадион ,,,только плюсы,,,
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aubergine
1621084300
Даже близко не болельщик Оренбурга, но получается не по-спортивному совсем. Вторая команда остаётся в ФНЛ, а третья в обход стыков уходил в РПЛ. А зачем тогда игроки Оренбурга вообще играли? Понятно, что требования и правила надо соблюдать. Но не абсурдно ли такое требование как минимальные 10 тысяч мест на стадионе? Вот например займёт ФК Чайка из села Песчанокопское 1 или 2 место в ФНЛ через пару сезонов и её тоже из-за стадиона не пустят в РПЛ? В селе население 10500 человек. Стадион заполнится только если все пенсионерки и грудные дети придут на матч. Ну не бредовое ли требование к стадионам?
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NewLife
1621085429
С одной стороны рад, что не будет в рпл еще одного клуба из орбиты Газпрома, с другой стороны очень плохо, что решает не спортивный принцип, а размер раздевалок. Если поля клубов нфл позволяют играть, то не фига придираться, там где танкодромы и гальюны типа очко во дворе, просто не давать лицензию нфл. Ну а если провели сезон, и никто не пикал, претензий по финансам нет, то надо руководствоваться спортивным принципом.
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Sviro
1621086418
Херня какая-то!!! Они в честной борьбе завоевали право на игру в высшем дивизионе. Закройте тогда фнл нафиг!!
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16tambov36
1621090701
тогда и кубок россии пора запрещать раз такой регламент на стадионы,вон команды из рпл пусть его разыгрывают и у кого стадион больше 10тыс а остальные по телевезору его смотрят
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GoldPlayFIFARus9
1621092125
Команду, которая заняла 2-е место не пустили в премьер-лигу... Ой, а как же Газпром всё купил? Что скажут шизофреники?
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GoLenaStop
1621092281
Офигеть... правила меняются по ходу игры! Козырная жопа! Ха!
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Ловкий Бубен
1621092324
Фарм клуб Зенита - это ж очевидно ! 6 очков ! , решили заменить Оренбург на Нижний Новгород и думали "Фсястрана" не заметит
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ААМ
1621092330
Позороще.
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амани
1621102563
я давно писал. что беда российского футбола и вообще спорта . это ненасытные чиновники. у этих чипушил напрочь отсутствуют такие чувства. как совесть. честь. достоинство .....у них дети с ними не живут. их дети учатся по заграницам. они не знают детских эмоций. потому. что их детей воспитывают няньки..... поэтому у этих чертей полное отсутствие сопереживаний . эмоций нормальных людей....у чиновников на уме только выгода и все . вся их совесть......эти твари должны кого-то или чего-то бояться.....почти 70 лет прошло после смерти Сталина. но у таких людишек . до сих пор от его имени . дрожат их гадкие пуканы...прошу прощения у болельщиков . за свои эмоции........но. люди трудились. город болел за своих. добились результата. а им какие-то твари отказывают....представляете . что они могут сделать с одним двумя людьми..........пол Москвы пора в израиль отправлять. они уже прямо заявляют. страна Ваша. НО ВЛАСТЬ НАША
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