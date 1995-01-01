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    «Нижний Новгород» вышел в РПЛ вместо «Оренбурга»

    «Нижний Новгород» в следующем сезоне будет играть в Премьер-лиге.

    Команда получила повышение вместо «Оренбурга», которому отказали в выдаче лицензии.

    «Нижний Новгород» и лидер ФНЛ «Крылья Советов» заменят в РПЛ «Тамбов» и клуб, финишировавший на 15-месте.

    Поскольку «Оренбург» (второе место) и «Алания» (четвертое) не прошли лицензирование, бюро исполкома РФС решило не проводить стыковые матчи, то есть команды, финишировавшие на 13-й и 14-й строчке в РПЛ, останутся в высшем дивизионе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +45

      16tambov36 4 минуты назад

      тогда и кубок россии пора запрещать раз такой регламент на стадионы,вон команды из рпл пусть его разыгрывают и у кого стадион больше 10тыс а остальные по телевезору его смотрят

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      Рейтинг: +10950

      paracetamol 5 минут назад

      Спуртивный принцип восторжествовал!!!

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      Рейтинг: +1711

      фанат джигурды > paracetamol 1 минуту назад

      Особенно в 1967-м.

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      Рейтинг: +1421

      Spirit_78 7 минут назад

      Если народ в Нижнем ходить будет - тогда хорошо. Стадион более чем достоин, чтобы там проводили матчи РПЛ.

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      Рейтинг: +47344

      portero 14 минут назад

      Ну Балтику (со стадионом) хоть не потянули с отставание в 21 очко от Оренбурга в стыки... но блин это не нормально, если допустили команду в ФНЛ и она борется за выход в РПЛ . какого вопрос о допуске решает комиссия... измените требования лицензирования и время рассмотрения заявок.

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      Рейтинг: +6989

      Сильвербой 32 минуты назад

      А финансовые гарантии НН?? Они то появляются, то исчезают... А что если повторится ситуация как с Тамбовом!?

      1
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      Рейтинг: +1455

      Sviro 1 час назад

      Херня какая-то!!! Они в честной борьбе завоевали право на игру в высшем дивизионе. Закройте тогда фнл нафиг!!

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      Рейтинг: +4010

      solodealer > Sviro 1 час назад

      Согласен! Только разгонять надо РПЛ))) Ещё что-то там на Суперлигу тянут...+

      1
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      Рейтинг: +7858

      NewLife 1 час назад

      С одной стороны рад, что не будет в рпл еще одного клуба из орбиты Газпрома, с другой стороны очень плохо, что решает не спортивный принцип, а размер раздевалок. Если поля клубов нфл позволяют играть, то не фига придираться, там где танкодромы и гальюны типа очко во дворе, просто не давать лицензию нфл. Ну а если провели сезон, и никто не пикал, претензий по финансам нет, то надо руководствоваться спортивным принципом.

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      Рейтинг: +515

      aubergine 1 час назад

      Даже близко не болельщик Оренбурга, но получается не по-спортивному совсем. Вторая команда остаётся в ФНЛ, а третья в обход стыков уходил в РПЛ. А зачем тогда игроки Оренбурга вообще играли? Понятно, что требования и правила надо соблюдать. Но не абсурдно ли такое требование как минимальные 10 тысяч мест на стадионе? Вот например займёт ФК Чайка из села Песчанокопское 1 или 2 место в ФНЛ через пару сезонов и её тоже из-за стадиона не пустят в РПЛ? В селе население 10500 человек. Стадион заполнится только если все пенсионерки и грудные дети придут на матч. Ну не бредовое ли требование к стадионам?

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      Рейтинг: +829

      Mr Green > aubergine 1 час назад

      невозможно под каждую команду подстраивать правила персонально. если планируешь играть и побеждать, будь добр соответствовать. Думаю выезда в Нижний будут очень неплохи.

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      Рейтинг: +5480

      Томик > aubergine 30 минут назад

      Согласен с вопросом: "А зачем тогда игроки Оренбурга вообще играли?" Но его надо задавать не тем, кто лицензию не выдал, а руководству клуба. Пока игроки и тренеры выполняли свои обязанностив полном объёме, почему руководство манкировало своими?

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      Рейтинг: +699

      ВасяК 1 час назад

      Это очень хорошо!!!Сгоняю обязательно!!!

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      Рейтинг: +1647

      almanev 2 часа назад

      Бомжи горько плачут.

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