Агуэро близок к подписанию двухлетнего контракта с «Барселоной» с зарплатой 8 миллионов

Журналист Николо Скира сообщил подробности соглашения, которое собираются подписать «Барселона» и форвард Серхио Агуэро.

По его информации, контракт будет рассчитан на два сезона – до июня 2023 года.

Зарплата футболиста в каталонском клубе составит 8 миллионов евро.