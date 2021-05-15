Агуэро близок к подписанию двухлетнего контракта с «Барселоной» с зарплатой 8 миллионов

Журналист Николо Скира сообщил подробности соглашения, которое собираются подписать «Барселона» и форвард Серхио Агуэро.
По его информации, контракт будет рассчитан на два сезона – до июня 2023 года.
Зарплата футболиста в каталонском клубе составит 8 миллионов евро.
- В конце июня Агуэро станет свободным агентом.
- Аргентинец покинет «Манчестер Сити», за который выступает с 2011 года.
- 32-летним нападающим интересуется не только «Барса», а и два других неназванных клуба.
Источник: Твиттер Николо Скиры