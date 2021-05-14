Журналист Романо: к Агуэро обратились три клуба. Аргентинец хочет перейти в «Барселону»

К нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проявляют интерес несколько клубов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, с аргентинцем контактировали три клуба. Отмечается, что приоритет Агуэро – «Барселона».

Ради перехода в каталонский клуб 32-летний форвард готов пойти на понижение зарплаты и получать меньше 10 миллионов евро в год. Стороны обсуждают контракт до 2023 года.

Сообщается, что «Барселона» примет окончательные решения по Агуэро и Мемфису Депаю в ближайшие недели.