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    Журналист Романо: к Агуэро обратились три клуба. Аргентинец хочет перейти в «Барселону»

    К нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проявляют интерес несколько клубов.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, с аргентинцем контактировали три клуба. Отмечается, что приоритет Агуэро – «Барселона».

    Ради перехода в каталонский клуб 32-летний форвард готов пойти на понижение зарплаты и получать меньше 10 миллионов евро в год. Стороны обсуждают контракт до 2023 года.

    Сообщается, что «Барселона» примет окончательные решения по Агуэро и Мемфису Депаю в ближайшие недели.

    • Летом Агуэро станет свободным агентом.
    • Агуэро играет за «Сити» с 2011 года.
    • Он провел за клуб 388 матчей, забив 258 голов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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