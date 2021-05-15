Ломаев: «Если бы я знал о реальном интересе «Зенита», то начал бы задумываться»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своем отношении к слухам о желании «Зенита» купить его.
– Информация об интересе «Зенита» вызывает отклик?
– Не особо, ведь нет конкретики. Если бы я знал о реальном интересе, то, возможно, да, начал бы задумываться, но в этом сейчас нет смысла.
У нас осталась одна игра в ФНЛ и, видимо, потом будут разговоры между игроками и руководством. Тогда и станет понятен дальнейший вектор нашего развития.
- В этом сезоне Ломаев пропустил 12 голов в 20 матчах ФНЛ и Кубка России.
- Его контракт с «Крыльями» рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость голкипера – 600 тысяч евро.
Источник: «Матч ТВ»