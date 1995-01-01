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    Ломаев: «Если бы я знал о реальном интересе «Зенита», то начал бы задумываться»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своем отношении к слухам о желании «Зенита» купить его.

    – Информация об интересе «Зенита» вызывает отклик?

    – Не особо, ведь нет конкретики. Если бы я знал о реальном интересе, то, возможно, да, начал бы задумываться, но в этом сейчас нет смысла.

    У нас осталась одна игра в ФНЛ и, видимо, потом будут разговоры между игроками и руководством. Тогда и станет понятен дальнейший вектор нашего развития.

    • В этом сезоне Ломаев пропустил 12 голов в 20 матчах ФНЛ и Кубка России.
    • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость голкипера – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1897

      Nevsky_RU 41 минуту назад

      Да какой то он слишком показушный. Типа Лодыгина.

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