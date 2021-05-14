Дзюба начал сотрудничать с компанией Boss

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил о старте совместной работы с немецкой компанией Hugo Boss.

«Привет всем! Рад стать частью команды Boss. Любовь к футболу, воля к победе и желание совершенствовать свое мастерство объединяют», – написал Дзюба в инстаграме.

Hugo Boss занимается производством одежды и парфюмерии.

Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита».

Форварда включили в расширенную заявку сборной России для подготовки к Евро-2020.