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  • Президент ФНЛ: «Россия – флагман мирового футбола в данный момент. На нас смотрят с завистью»

Президент ФНЛ: «Россия – флагман мирового футбола в данный момент. На нас смотрят с завистью»

14 мая 2021, 14:18
14

Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев порассуждал о важности проведения футбольных соревнований в период пандемии.

«Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования.

Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.

На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», – сказал Алаев.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Группа 4
Комментарии (14)
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САДЫЧОК
1620995080
Обкуренный тип ! Оренбург прорвался в высший дивизион -а флагман в жоп. е ! не может помочь !
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vladimir-7
1620999431
На огромную территорию и природные ресурсы России смотрят все страны с завистью, а не на бездействующий РФС, который даже нам ненужен.
Ответить
владимир миронов
1621002877
Очистите,наконец,руководство нашего футбола от наркоманов, такое нагородить можно только приняв сверхдозу.
Ответить
ivany4
1621005360
Именно на данный момент. Но как только разрешат проводить соревнования во всех странах, то мы снова окажемся ниже плинтуса.)) Не на те критерии ориентируется РФС.
Ответить
MaxRnD
1621006357
Скорее флюгер
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Алекс636363
1621008334
больной на голову
Ответить
portero
1621008335
Хе-хе...
Ответить
NewLife
1621012395
Надо же такую херню нести.
Ответить
Hektor 84
1621549792
У тебя температура?
Ответить
амани
1626926483
видать наши чинуши не на земле -матушке живут.......интересно кто их там укусил
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