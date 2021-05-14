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    Президент ФНЛ: «Россия – флагман мирового футбола в данный момент. На нас смотрят с завистью»

    Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев порассуждал о важности проведения футбольных соревнований в период пандемии.

    «Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования.

    Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.

    На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», – сказал Алаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6026

      владимир миронов 24 минуты назад

      Очистите,наконец,руководство нашего футбола от наркоманов, такое нагородить можно только приняв сверхдозу.

      0
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      Рейтинг: +8

      omddhlhfxtjk 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +5277

      Cleaner 1 час назад

      Российская экономика в глазах и головах Российского правительства тоже является ФЛАГМАНОМ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ! А по факту мы везде в большой ж...

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      Рейтинг: +5277

      Cleaner 1 час назад

      "Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола." Алаев на крутую наркоту подсел!..(

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      Рейтинг: +17561

      vladimir-7 1 час назад

      На огромную территорию и природные ресурсы России смотрят все
      страны с завистью, а не на бездействующий РФС, который даже нам ненужен.

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      Рейтинг: +6851

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Обкуренный тип ! Оренбург прорвался в высший дивизион -а флагман в жоп. е ! не может помочь !

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      Рейтинг: +1600

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      Что за наркомания? Что он принимал? Хороший анекдот)) А теперь марш в дурку, за санитарами)))) 1 победа наших клубов за 24 матча в групповых этапах еврокубков наглядно показала какой мы флагман))))))

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      Рейтинг: +3819

      Fusballer 3 часа назад

      Слова , достой

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      Рейтинг: +12642

      KLIM777 3 часа назад

      ахахахаха наши клубы в Европе держат знамя очень высоко, да так высоко, что никто его не видит

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      Рейтинг: +357

      vsolon > KLIM777 2 часа назад

      типа за облаками...)))))

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