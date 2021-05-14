Президент ФНЛ: «Россия – флагман мирового футбола в данный момент. На нас смотрят с завистью»

Генеральный секретарь РФС, президент ФНЛ Александр Алаев порассуждал о важности проведения футбольных соревнований в период пандемии.

«Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто еще проводит все соревнования.

Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжелое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу.

На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», – сказал Алаев.