«Оренбург» – о «сливах» «Зениту»: «Детский лепет. «Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что?»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ и отреагировал на обвинения в особой связи с «Зенитом».

«Читаю обвинения – невозможно вообще: «Ржавая вода, туалеты не работают» – полный маразм, ну так же нельзя к людям относиться.

Червиченко ни разу не был у нас, но комментирует, что на стадионе находится и в каком состоянии. Ну как так можно-то? Легко, конечно, жить в Москве и заявлять это все, но сколько можно высасывать из пальца уже? Достали. Я считаю, что это какой-то специальный накат на наш клуб, хотя мы ни в чем не провинились.

Пишут про какие-то шесть очков, что мы их «Зениту» должны отдать – да вы посмотрите, как мы всегда с ними играем. Мы никогда не проигрывали им в одну калитку – какие к нам претензии? Мы всегда бьемся против любой команды одинаково. Полнейший бред и выдумки.

Наш клуб никогда плохо не выступал, не отдавал очки никому. Если кто-то смелый посчитал так, пусть объяснит свое мнение, покажет, где и кому мы слили.

«Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что? Получается, «Спартак» им шесть очков отдал? Детский лепет буквально. Люди, просто остановитесь уже, ну вы что делаете?», – сказал Столыпин.

«Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.

Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.

«Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»