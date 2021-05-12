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    «Оренбург» – о «сливах» «Зениту»: «Детский лепет. «Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что?»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ и отреагировал на обвинения в особой связи с «Зенитом».

    «Читаю обвинения – невозможно вообще: «Ржавая вода, туалеты не работают» – полный маразм, ну так же нельзя к людям относиться.

    Червиченко ни разу не был у нас, но комментирует, что на стадионе находится и в каком состоянии. Ну как так можно-то? Легко, конечно, жить в Москве и заявлять это все, но сколько можно высасывать из пальца уже? Достали. Я считаю, что это какой-то специальный накат на наш клуб, хотя мы ни в чем не провинились.

    Пишут про какие-то шесть очков, что мы их «Зениту» должны отдать – да вы посмотрите, как мы всегда с ними играем. Мы никогда не проигрывали им в одну калитку – какие к нам претензии? Мы всегда бьемся против любой команды одинаково. Полнейший бред и выдумки.

    Наш клуб никогда плохо не выступал, не отдавал очки никому. Если кто-то смелый посчитал так, пусть объяснит свое мнение, покажет, где и кому мы слили.

    «Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что? Получается, «Спартак» им шесть очков отдал? Детский лепет буквально. Люди, просто остановитесь уже, ну вы что делаете?», – сказал Столыпин.

    • «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
    • Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
    • «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

    Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

    Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии21
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      Рейтинг: +10922

      paracetamol 7 секунд назад

      Блин, у Орков стадиона нет, а в Калининграде и Волгограде простаивают! Зато там в футбол играть не умеют, чурок наберут, мячик кинут и давай, беги! Чё делать, чурок кормить или наших российских парней, но с керовеньким стадиончиком?

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      Рейтинг: +8418

      alp 1 час назад

      у спартака все вокруг виноваты, то судьи, то поле, то болелы, то другие команды, но только не сам спартак....

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      Рейтинг: +3708

      mopecekca > alp 39 минут назад

      а причем тут Спартак, фуфел?

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      Рейтинг: +9693

      BRO_football 1 час назад

      Я не понимаю, он реально дурак или действительно не замечает, что у Оренбурга и Зенита один спонсор - Газпром?

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      Рейтинг: +10

      fnfq49iacbyfo 1 час назад

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      Рейтинг: +5416

      Lester84 1 час назад

      2 года назад по делам был в Питере, и как раз попал на домашний матч Зенита с Оренбургом, на Газпром-арене. Тогда у Оренбурга был тренер Федотов, боевой состав - Деспот, Сутормин, и трио хороших центральных защитников. В первом тайме Оренбург играл на полную катушку. Мало того что гол забили, так еще пару-тройку напихать могли - реализация подвела. Зенит тупо ничего не мог сделать. Не то что моментов не было, едва ли могли подойти к штрафной Оренбурга. Накрывали защитники Оренбурга. Кому-то это видимо не понравилось, и видимо был сделан звонок. На второй тайм выходили ТЕМИ ЖЕ составами. И первой же атакой Зенит проходит через хваленую троицу центральных защитников и сравнивает счет. Все - после этого Оренбург тупо стоял на своей половине поля, даже в контратаку не уходили. Я не знаю был ли у них хоть один удар в створ за второй тайм, но очень в этом сомневаюсь. В итоге Зениту тупо дали выиграть 3-1. Я не болельщик ни тех, ни других. Что видел - то рассказываю. Поэтому пускай Столыпин тут не рассказывает сказки, все было наглядно видно

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      Рейтинг: +28

      tarasofka > Lester84 1 час назад

      ну да, ну да, естественно, так всё и было. зенит дома может обыграть только рубин. и сложно заподозрить, что платятся деньги спартаку или локо - но даже они не могут. а тут всего-лишь великий, с твоей точки зрения, ОРЕНБУРГ из фнл, который должен был громить зенит на его поле, но лишь по звонку(!) не смог этого осуществить. такой ты тарасовец засланный. вытаскивай файер из Ж и не визжи.

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      Рейтинг: +8418

      alp > Lester84 1 час назад

      блэт, то есть, любой камбэк, это значит, кто то кому то позвонил? логика на уровне плинтуса

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      Рейтинг: +24092

      пьяныйхоровод > alp 57 минут назад

      Ага , 8-го мая Парфёнову наверно Миннеханов позвонил и сказал что-нибудь страшное по татарски .

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      Рейтинг: +267

      Лфшт 1 час назад

      Есть понятие обыграть-это ладно. А есть понятие слить. в первом случае шансы на результат 1/3. во втором шансы 100%.

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      Рейтинг: +28

      tarasofka 1 час назад

      тарасофские ***** реально считают, что зениту не под силу обыграть клуб уровня оренбурга. как будто он из топ-5. то есть, если проиграем - ок. если выиграем - прибегает ziborock с файером в Ж, и давай визжать, что оренбург специально слил. такие дауны в тарасятнике, пц.

      2
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      Рейтинг: +114

      Forvard47 2 часа назад

      А сочи дважды просто слил зениту..

      А Рубин дважды этот зенит по имел

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      Рейтинг: +24092

      пьяныйхоровод > Forvard47 1 час назад

      Рубин дважды лёг под Локо . И ?

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      Рейтинг: +5259

      Cleaner 2 часа назад

      Оренбург ЗАРАНЕЕ отмазывается. Знает, как все будет, если вдруг его Зенит в РПЛ протащит...(

      0
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      Рейтинг: +657

      Untitled-1 2 часа назад

      В первом круге же ничья была 1-1.

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