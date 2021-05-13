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  • «Оренбург» – о «сливах» «Зениту»: «Детский лепет. «Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что?»

«Оренбург» – о «сливах» «Зениту»: «Детский лепет. «Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что?»

13 мая 2021, 14:59
18

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал ситуацию с лицензированием клуба для РПЛ и отреагировал на обвинения в особой связи с «Зенитом».

«Читаю обвинения – невозможно вообще: «Ржавая вода, туалеты не работают» – полный маразм, ну так же нельзя к людям относиться.

Червиченко ни разу не был у нас, но комментирует, что на стадионе находится и в каком состоянии. Ну как так можно-то? Легко, конечно, жить в Москве и заявлять это все, но сколько можно высасывать из пальца уже? Достали. Я считаю, что это какой-то специальный накат на наш клуб, хотя мы ни в чем не провинились.

Пишут про какие-то шесть очков, что мы их «Зениту» должны отдать – да вы посмотрите, как мы всегда с ними играем. Мы никогда не проигрывали им в одну калитку – какие к нам претензии? Мы всегда бьемся против любой команды одинаково. Полнейший бред и выдумки.

Наш клуб никогда плохо не выступал, не отдавал очки никому. Если кто-то смелый посчитал так, пусть объяснит свое мнение, покажет, где и кому мы слили.

«Зенит» и «Спартак» два раза обыграл – и что? Получается, «Спартак» им шесть очков отдал? Детский лепет буквально. Люди, просто остановитесь уже, ну вы что делаете?», – сказал Столыпин.

  • «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
  • Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
  • «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Спартак
Комментарии (18)
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Ollegator
1620910067
Пусть даже причина в всеобщем недоверии, но Оренбург в 2019 году уже сталкивался с абсолютно тем же самым вопросом, что стадион не подходил под критерий от 10к мест. Тогда получили одобрение в виде исключения. Исключение на то и исключение, а не системная практика. Почему в Оренбурге не озаботились за 2 года этом вопросом?
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фанат джигурды
1620910089
Столыпин: "Как слив не работает? Всегда сливали!!!"
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Untitled-1
1620910477
В первом круге же ничья была 1-1.
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Lester84
1620913723
2 года назад по делам был в Питере, и как раз попал на домашний матч Зенита с Оренбургом, на Газпром-арене. Тогда у Оренбурга был тренер Федотов, боевой состав - Деспот, Сутормин, и трио хороших центральных защитников. В первом тайме Оренбург играл на полную катушку. Мало того что гол забили, так еще пару-тройку напихать могли - реализация подвела. Зенит тупо ничего не мог сделать. Не то что моментов не было, едва ли могли подойти к штрафной Оренбурга. Накрывали защитники Оренбурга. Кому-то это видимо не понравилось, и видимо был сделан звонок. На второй тайм выходили ТЕМИ ЖЕ составами. И первой же атакой Зенит проходит через хваленую троицу центральных защитников и сравнивает счет. Все - после этого Оренбург тупо стоял на своей половине поля, даже в контратаку не уходили. Я не знаю был ли у них хоть один удар в створ за второй тайм, но очень в этом сомневаюсь. В итоге Зениту тупо дали выиграть 3-1. Я не болельщик ни тех, ни других. Что видел - то рассказываю. Поэтому пускай Столыпин тут не рассказывает сказки, все было наглядно видно
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BRO_football
1620914274
Я не понимаю, он реально дурак или действительно не замечает, что у Оренбурга и Зенита один спонсор - Газпром?
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alp
1620915162
у спартака все вокруг виноваты, то судьи, то поле, то болелы, то другие команды, но только не сам спартак....
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paracetamol
1620919934
Блин, у Орков стадиона нет, а в Калининграде и Волгограде простаивают! Зато там в футбол играть не умеют, чурок наберут, мячик кинут и давай, беги! Чё делать, чурок кормить или наших российских парней, но с керовеньким стадиончиком?
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Kokmarov
1620924345
Если кто-то кое где у нас порой....А еще ты видишь суслика, и я не вижу, а он есть... Побольше выкладывайте своих оригинальных и нелепых отзывов. Мы ведь всеееее знаем.
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фанат джигурды
1620924581
Оправдываются виноватые, но, в данном случае, почему-то питерские...
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Ганнибал Лектор
1620962097
Такой логикой спартак - фарм клуб Зенита. Говорить можно что угодно, игра покажет
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