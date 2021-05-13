Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недовольство требованиями РФС по лицензированию клубов для участия в РПЛ.

«Да, мы ограничены площадью, мы все это понимаем и признаем. Но я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы.

Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому? Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует – нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все.

Мы тряпки с носа не сняли еще, а вы про реконструкцию говорите. Россию опозорите этим всем. Зачем заставлять нас увеличивать вместимость стадиона, если вот такая ситуация в стране происходит?

Ну отмените вы этот дебильный пункт, и не было бы проблем. Не травите людей. С чего они вообще взяли эту цифру – 10 тысяч? Почему не 9? Почему не 12? Может, вообще 40 надо было?» – сказал Столыпин.