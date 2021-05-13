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    Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

    Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недовольство требованиями РФС по лицензированию клубов для участия в РПЛ.

    «Да, мы ограничены площадью, мы все это понимаем и признаем. Но я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы.

    Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому? Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует – нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все.

    Мы тряпки с носа не сняли еще, а вы про реконструкцию говорите. Россию опозорите этим всем. Зачем заставлять нас увеличивать вместимость стадиона, если вот такая ситуация в стране происходит?

    Ну отмените вы этот дебильный пункт, и не было бы проблем. Не травите людей. С чего они вообще взяли эту цифру – 10 тысяч? Почему не 9? Почему не 12? Может, вообще 40 надо было?» – сказал Столыпин.

    • «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
    • Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
    • «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

    Источник: Sport24

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    13.05.2021 12:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 13 мая 2021, 23:09

      деньги вложат а они не окупятся...РФС всё таки должен учитывать наши реалии

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 мая 2021, 18:35

      Да наставь ты деревянных лавок из неоструганных досок где подальше за решеткой и запри, чтобы морковские фаны там опу не поранили. И будет тебе 10 тыщ!

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 мая 2021, 17:27

      Пункт этот не дебильный. Футбол нужно развивать, особенно в регионах. А для его развития нужно, чтобы больше людей им интересовалось и ходило на стадион. Нужно проводить большую работу по популяризации клуба в городе. Нужно больше болельщиков, чтобы клуб зарабатывал на продаже билетов и клубной атрибутики, а не пожирал деньги из областного бюджета. Конечно, куда лучше сказать "Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы" и ничего не делать.
      Тогда вообще нужно закрыть ФК Оренбург, раз никому, кроме 6 тысяч человек из города с населением 500 тысяч человек, этот клуб не нужен. Ах да, ещё Зениту нужен Оренбург для 6 очков в РПЛ. Ну тогда понятно зачем вообще существует этот клуб.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > BRO_football 13 мая 2021, 18:22

      Тебе же чётко обьяснил , что Оренбург это не Москва ! Интересно , что тут можно не понять ?!
      Другое дело , что бюджетные деньги ..тут полностью согласен !

      0
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды > BRO_football 13 мая 2021, 19:52

      Там, походу, всем интереснее вк Нефтянник.
      Хотя, уже и волейбол пытаются деньгами портить(((

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > САДЫЧОК 13 мая 2021, 21:28

      А причём тут Москва? Футбольные болельщики есть не только в Москве. Нужно их только правильно привлечь на стадионы.

      1
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > BRO_football 15 мая 2021, 21:37

      На Динамо долгие годы ходило не больше - почему никто не призывал их закрыть?

      0
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 13 мая 2021, 16:12

      Как ноют.

      Такой распил уже поделенный мимо пролетает... Жуть!!!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 мая 2021, 15:23

      А вот забота о госбюджете это правильно, это хорошо! И логичнее и экономичнее было бы вообще распустить к херам клуб, который в лучшем случае интересен 6 тысячам человек, но при этом тратит уйму денег государственных! Это же абсолютно неэффективные расходы!

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > filosof sparty 13 мая 2021, 16:02

      Зениту лучше знать, куда свое бабло вкладывать с наибольшей(шесть очков) отдачей!!!..)

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 13 мая 2021, 15:17

      Ну так играйте в ФНЛ, радуйте свои 4-5, ну и если вдруг соберутся - 6 тысяч...

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 13 мая 2021, 13:50

      Так в этом и проблема! Зачем вообще лезть в РПЛ если вы не можете заинтересовать и привлечь зрителя? Не идет больше играйте в фнл. А так лезете в РПЛ чтоб освоить бабло, больше ничего вас не интересует. Вам пох на комфорт зрителей на трибунах и на футболистов в маленьких раздевалках. Вы ничего не хотите делать, вас заботит то сколько бабла вы распишите на входе в РПЛ.

      6
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 13 мая 2021, 13:47

      Василий Столыпин, ну так и ЭКОНОМЬТЕ деньги. Играйте в ФНЛ.

      7
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      Рейтинг: +10

      vabo79 > Cleaner 13 мая 2021, 14:13

      bit.ly/3gIzOsW - Крутяк, Реально Топ

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 мая 2021, 13:33

      Стадион должен удовлетворять требованиям комфорта, а не вместимости, будет мало мест, построят больше! Но смысл-то, я так понимаю, еще и в том что данный стадион вообще никаким требованиям не соответствует! Люди платят деньги, а соответственно должны приходить, а футболисты играть, в комфортных условиях, а не, образно говоря, стоять в очередях в биотуалет!!!

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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 мая 2021, 13:11

      Пункт нужен для того, чтобы всякие бомжи в РПЛ не попадали.

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      Рейтинг: +39

      6pbIH > tarasofka 26 мая 2021, 17:06

      Бомж, это кумир твой дзюба! Своих в лицо знать надо, паgль!

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