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  • Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

Член попечительского совета «Оренбурга» – о вместимости стадиона: «Ну не ходит к нам больше шести тысяч. Отмените этот дебильный пункт»

13 мая 2021, 12:58
15

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин выразил недовольство требованиями РФС по лицензированию клубов для участия в РПЛ.

«Да, мы ограничены площадью, мы все это понимаем и признаем. Но я не понимаю, почему все вдруг такими умными стали. Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы.

Ну построим мы сейчас арену на 10 тысяч, и что докажем? Кому? Подумайте о том, что у нас все еще пандемия бушует – нужно экономить деньги, у людей другие заботы, а мы будем бюджетные средства перекладывать сюда. Наверное, у губернатора есть больше забот, чем вот это все.

Мы тряпки с носа не сняли еще, а вы про реконструкцию говорите. Россию опозорите этим всем. Зачем заставлять нас увеличивать вместимость стадиона, если вот такая ситуация в стране происходит?

Ну отмените вы этот дебильный пункт, и не было бы проблем. Не травите людей. С чего они вообще взяли эту цифру – 10 тысяч? Почему не 9? Почему не 12? Может, вообще 40 надо было?» – сказал Столыпин.

  • «Оренбург» финиширует в ФНЛ на втором месте. Это дает право напрямую выйти в РПЛ.
  • Клубу отказали в выдаче лицензии из-за инфраструктурных проблем стадиона.
  • «Оренбург» подал апелляцию, которую также отклонили.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург
Комментарии (15)
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Fusballer
1620900710
Пункт нужен для того, чтобы всякие бомжи в РПЛ не попадали.
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Сильвербой
1620902000
Стадион должен удовлетворять требованиям комфорта, а не вместимости, будет мало мест, построят больше! Но смысл-то, я так понимаю, еще и в том что данный стадион вообще никаким требованиям не соответствует! Люди платят деньги, а соответственно должны приходить, а футболисты играть, в комфортных условиях, а не, образно говоря, стоять в очередях в биотуалет!!!
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Hektor 84
1620903039
Так в этом и проблема! Зачем вообще лезть в РПЛ если вы не можете заинтересовать и привлечь зрителя? Не идет больше играйте в фнл. А так лезете в РПЛ чтоб освоить бабло, больше ничего вас не интересует. Вам пох на комфорт зрителей на трибунах и на футболистов в маленьких раздевалках. Вы ничего не хотите делать, вас заботит то сколько бабла вы распишите на входе в РПЛ.
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momwig_
1620908278
Ну так играйте в ФНЛ, радуйте свои 4-5, ну и если вдруг соберутся - 6 тысяч...
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filosof sparty
1620908619
А вот забота о госбюджете это правильно, это хорошо! И логичнее и экономичнее было бы вообще распустить к херам клуб, который в лучшем случае интересен 6 тысячам человек, но при этом тратит уйму денег государственных! Это же абсолютно неэффективные расходы!
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фанат джигурды
1620911542
Как ноют. Такой распил уже поделенный мимо пролетает... Жуть!!!
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BRO_football
1620916075
Пункт этот не дебильный. Футбол нужно развивать, особенно в регионах. А для его развития нужно, чтобы больше людей им интересовалось и ходило на стадион. Нужно проводить большую работу по популяризации клуба в городе. Нужно больше болельщиков, чтобы клуб зарабатывал на продаже билетов и клубной атрибутики, а не пожирал деньги из областного бюджета. Конечно, куда лучше сказать "Ну не ходит к нам больше шести тысяч на стадион, ну поймите вы" и ничего не делать. Тогда вообще нужно закрыть ФК Оренбург, раз никому, кроме 6 тысяч человек из города с населением 500 тысяч человек, этот клуб не нужен. Ах да, ещё Зениту нужен Оренбург для 6 очков в РПЛ. Ну тогда понятно зачем вообще существует этот клуб.
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paracetamol
1620920142
Да наставь ты деревянных лавок из неоструганных досок где подальше за решеткой и запри, чтобы морковские фаны там опу не поранили. И будет тебе 10 тыщ!
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Shamil79
1620936572
деньги вложат а они не окупятся...РФС всё таки должен учитывать наши реалии
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