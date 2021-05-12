Представитель Бистровича: «Кристиян мечтает вернуться в ЦСКА. Он надеется получить шанс после смены тренера»

Надеюсь И. Олич разберется с составом ЦСКА, он уже просматривает
всех игроков и определит кого оставить, а от кого отказаться.
В агентстве, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказали о желании 23-летнего хорвата вернуться в московский клуб.
«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя.
При Гончаренко Кристиян не играл, только сидел на скамейке. Теперь, когда в ЦСКА сменился тренер, он надеется получить шанс. Бистрович вернется и пройдет предсезонную подготовку с ЦСКА вместе с Оличем.
У него еще четыре года контракта. Посмотрим, как все сложится дальше. К нему есть интерес от других клубов, но мы пока ни с кем не ведем переговоров, потому что нам важно желание Бистровича снова попробовать себя в ЦСКА», – сказал представитель футболиста.
- Бистрович играет за «Касымпашу» с января.
- Турецкий клуб не станет активировать опцию выкупа футболиста.
- Рыночная стоимость Бистровича – 2,5 миллиона евро.