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    Представитель Бистровича: «Кристиян мечтает вернуться в ЦСКА. Он надеется получить шанс после смены тренера»

    В агентстве, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказали о желании 23-летнего хорвата вернуться в московский клуб.

    «Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя.

    При Гончаренко Кристиян не играл, только сидел на скамейке. Теперь, когда в ЦСКА сменился тренер, он надеется получить шанс. Бистрович вернется и пройдет предсезонную подготовку с ЦСКА вместе с Оличем.

    У него еще четыре года контракта. Посмотрим, как все сложится дальше. К нему есть интерес от других клубов, но мы пока ни с кем не ведем переговоров, потому что нам важно желание Бистровича снова попробовать себя в ЦСКА», – сказал представитель футболиста.

    • Бистрович играет за «Касымпашу» с января.
    • Турецкий клуб не станет активировать опцию выкупа футболиста.
    • Рыночная стоимость Бистровича – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17507

      vladimir-7 27 минут назад

      Надеюсь И. Олич разберется с составом ЦСКА, он уже просматривает
      всех игроков и определит кого оставить, а от кого отказаться.

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