Представитель Бистровича: «Кристиян мечтает вернуться в ЦСКА. Он надеется получить шанс после смены тренера»

В агентстве, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказали о желании 23-летнего хорвата вернуться в московский клуб.

«Касымпаша» хотела сохранить Бистровича, но он мечтает вернуться в ЦСКА. Впереди у него молодежный Евро, где он может показать себя.

При Гончаренко Кристиян не играл, только сидел на скамейке. Теперь, когда в ЦСКА сменился тренер, он надеется получить шанс. Бистрович вернется и пройдет предсезонную подготовку с ЦСКА вместе с Оличем.

У него еще четыре года контракта. Посмотрим, как все сложится дальше. К нему есть интерес от других клубов, но мы пока ни с кем не ведем переговоров, потому что нам важно желание Бистровича снова попробовать себя в ЦСКА», – сказал представитель футболиста.