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    Куман – о ничьей с «Леванте»: «Я несу за это ответственность»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после матча 36-го тура Примеры с «Леванте». Каталонцы вели в этой встрече со счетом 2:0, но в итоге сыграли вничью – 3:3.

    «Мне сложно объяснить произошедшее. Мы хорошо играли в первом тайме, но снизили интенсивность во втором, плохо играли.

    Пропускать три гола за 45 минут – ненормально. Тем более для такой команды, как «Барселона».

    Нашей целью было выиграть все три оставшихся матча. Теперь мы в сложной ситуации. Я несу за это ответственность», – сказал Куман.

    • «Барселона» занимает второе место в Примере.
    • Отставание от лидирующего «Атлетико» одно очко. У мадридцев при этом игра в запасе.

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    Источник: Marca

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