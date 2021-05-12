Куман – о ничьей с «Леванте»: «Я несу за это ответственность»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после матча 36-го тура Примеры с «Леванте». Каталонцы вели в этой встрече со счетом 2:0, но в итоге сыграли вничью – 3:3.
«Мне сложно объяснить произошедшее. Мы хорошо играли в первом тайме, но снизили интенсивность во втором, плохо играли.
Пропускать три гола за 45 минут – ненормально. Тем более для такой команды, как «Барселона».
Нашей целью было выиграть все три оставшихся матча. Теперь мы в сложной ситуации. Я несу за это ответственность», – сказал Куман.
- «Барселона» занимает второе место в Примере.
- Отставание от лидирующего «Атлетико» одно очко. У мадридцев при этом игра в запасе.
Источник: Marca