Куман – о ничьей с «Леванте»: «Я несу за это ответственность»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после матча 36-го тура Примеры с «Леванте». Каталонцы вели в этой встрече со счетом 2:0, но в итоге сыграли вничью – 3:3.

«Мне сложно объяснить произошедшее. Мы хорошо играли в первом тайме, но снизили интенсивность во втором, плохо играли.

Пропускать три гола за 45 минут – ненормально. Тем более для такой команды, как «Барселона».

Нашей целью было выиграть все три оставшихся матча. Теперь мы в сложной ситуации. Я несу за это ответственность», – сказал Куман.