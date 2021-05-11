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  • Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина»

Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина»

11 мая 2021, 10:55
20

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», вступил в перепалку с болельщиком красно-белых из-за лайка поста Брайана Идову в инстаграме о предвзятом судействе в матче 29-го тура РПЛ.

«Ну что вы, мудачки, тоже лайкнулили эту ересь? Удачи вам в «Химках» и других пердях», – отметил Глушенкова и Мирзова в комментариях под постом Идову болельщик «Спартака».

«Слышишь, ты, лицо дебила, мудака в зеркало увидишь, а если тебе что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина, я тебе предоставлю шанс», – написал Мирзов болельщику в личных сообщениях.

  • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
  • На 37-й минуте судья удалил Глушенкова за грубую игру. На 53-й минуте москвичи забили с пенальти.
  • Глушенков и Мирзов летом должны вернуться в «Спартак» из аренды.

Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

Идову: «Локомотив» ничего не обещал. Мы же вроде фарм-клуб «Спартака»

Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан Глушенков Максим
Комментарии (20)
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NewLife
1620720879
Зачем Бомбардир это публикует. Это уже на грани подстрекательства.
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Боцман59rus
1620721811
Тебе не могут сказать в лицо, постоянно путают его с задницей. Советую засунуться тебе поскорей туда, откуда тебя вытащил пиджак. А болельщикам советую не обращать внимания на этого чудика и он сам потихоньку рассосётся
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slavа0508
1620723165
Дитя гор , стал публичным человеком а как ведут публичные люди не знает, фанат может и глупость написал но кто его читает ??? а твоё не совсем умное высказывание миллионы прочитали , публичный человек он на то и публичный что сначала подумает а потом рот откроет,,,
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Pupsspb
1620723675
Вот оно лицо Спартака. Это Позор.....
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sochi-2013
1620723699
Как взвыли "интернет-герои"! Не нравится, когда в ответку прилетает? Сразу вечный хохлятский(не украинский) вопрос возникает: А меня то за шо? Не хами и "необхамим" будешь! Лучше чаще смотрите мультфильм про Крошку енота.
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ZAITZEFF2011
1620724267
Больше всего бесит то , что эти бородатые дяди с кавказа считают себя в РОСИИ хозяивами и у себя дома и в Москве и её окраинах. Давно пора поставить этих пигмеев на место...Футбол к этому не имеет никакого значения.
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"supermax"
1620725688
Резиуанчик, не мороси)) если все такие болелы начнут тебе в лицо отвечать, его и потерять можно)).....ты в конце концов медийный человек
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paracetamol
1620727837
Все болелы свинтяка - дебилы. Недавно их придурошный болельщик. с усами артистишка, высказался против бессмертного полка. Урод!
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САДЫЧОК
1620729093
Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь ....Кто так обзывается-тот сам так называется !
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Томик
1620734991
И как это надо сделать? "Приходи один, мы тоже одни придём"? Так по-мужски будет? Или что? Когда встречу назначаешь, сразу в полицию заявление пиши, чтобы от ответственности за причинение телесных повреждений не уйти - так будет по-мужски. Ведь надо за свои поступки отвечать(как тут пишут в комментариях). И отвечать надо не только за неудачный пост, но и за "предоставленный шанс". А набить пацану морду - это что, мужской поступок? Дескать "Приходи, скажи мне всё в лицо, а я скажу спасибо. Если ты сильнее меня. А если слабее, то накажу."? Или Мирзов приглашает в суд написавшего пост в соцсетях? Чтобы по закону ответил? Прошу разъяснений.
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