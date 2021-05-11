Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», вступил в перепалку с болельщиком красно-белых из-за лайка поста Брайана Идову в инстаграме о предвзятом судействе в матче 29-го тура РПЛ.

«Ну что вы, мудачки, тоже лайкнулили эту ересь? Удачи вам в «Химках» и других пердях», – отметил Глушенкова и Мирзова в комментариях под постом Идову болельщик «Спартака».

«Слышишь, ты, лицо дебила, мудака в зеркало увидишь, а если тебе что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина, я тебе предоставлю шанс», – написал Мирзов болельщику в личных сообщениях.

«Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.

На 37-й минуте судья удалил Глушенкова за грубую игру. На 53-й минуте москвичи забили с пенальти.

Глушенков и Мирзов летом должны вернуться в «Спартак» из аренды.

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