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    Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь. Если что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина»

    Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», вступил в перепалку с болельщиком красно-белых из-за лайка поста Брайана Идову в инстаграме о предвзятом судействе в матче 29-го тура РПЛ.

    «Ну что вы, мудачки, тоже лайкнулили эту ересь? Удачи вам в «Химках» и других пердях», – отметил Глушенкова и Мирзова в комментариях под постом Идову болельщик «Спартака».

    «Слышишь, ты, лицо дебила, мудака в зеркало увидишь, а если тебе что-то не нравится, скажи в лицо как мужчина, я тебе предоставлю шанс», – написал Мирзов болельщику в личных сообщениях.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • На 37-й минуте судья удалил Глушенкова за грубую игру. На 53-й минуте москвичи забили с пенальти.
    • Глушенков и Мирзов летом должны вернуться в «Спартак» из аренды.

    Идову – об 1:2 со «Спартаком»: «То ставят левые пенальти, то не ставят стопроцентные»

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    Источник: телеграм-канал «У Кузьмича»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии20
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      Рейтинг: +6806

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Мирзов – болельщику «Спартака»: «Мудака в зеркало увидишь
      ....Кто так обзывается-тот сам так называется !

      0
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      Рейтинг: +1187

      FROL001 34 минуты назад

      Какой клуб такие и свиньи болельщики. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2603

      FENIX-SL 51 минуту назад

      в спартаке ему самое место
      так ведут себя только свиньи
      позор народному клубу!

      0
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      Рейтинг: +10881

      paracetamol 54 минуты назад

      Все болелы свинтяка - дебилы. Недавно их придурошный болельщик. с усами артистишка, высказался против бессмертного полка. Урод!

      1
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      Рейтинг: +2603

      FENIX-SL > paracetamol 50 минут назад

      ты его высказывания то смотрел вообще?
      или лишь заголовок смог осилить?

      1
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      Рейтинг: +5771

      nik55 58 минут назад

      из-за лайка поста Брайана Идову-----Мирзов ты сам зачем сюда влез ?

      0
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      Рейтинг: +15

      чунга-чанга 1 час назад

      Гнать поганой метлой,этого бородатого, из ВЕЛИКОГО СПАРТАКА.

      1
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      Рейтинг: +6592

      "supermax" 1 час назад

      Резиуанчик, не мороси)) если все такие болелы начнут тебе в лицо отвечать, его и потерять можно)).....ты в конце концов медийный человек

      4
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      Рейтинг: +13

      Nosikov Lesha 1 час назад

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      Рейтинг: +912

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Больше всего бесит то , что эти бородатые дяди с кавказа считают себя в РОСИИ хозяивами и у себя дома и в Москве и её окраинах. Давно пора поставить этих пигмеев на место...Футбол к этому не имеет никакого значения.

      1
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      Рейтинг: +258

      Лфшт > ZAITZEFF2011 1 час назад

      Сказал, тот кто не знает орфографию русского языка. Если человек дебил, то он дебил по жизни. Никто ему не дает права обзывать всех мудаками, а если назвать, то за свои слова надо отвечать. И дело тут не в нации совсем.

      1
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      Рейтинг: +2603

      FENIX-SL > ZAITZEFF2011 49 минут назад

      ставишь на место в интернете!
      красава!

      1
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      Рейтинг: +4560

      sochi-2013 2 часа назад

      Как взвыли "интернет-герои"! Не нравится, когда в ответку прилетает?
      Сразу вечный хохлятский(не украинский) вопрос возникает: А меня то за шо?
      Не хами и "необхамим" будешь!
      Лучше чаще смотрите мультфильм про Крошку енота.

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