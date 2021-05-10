«Спартак» показал церемонию прощания с Тедеско

«Спартак» опубликовал ролик, в котором показаны главные моменты церемонии прощания с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Вручение памятной футболки, речь Доменико Тедеско, коридор и прощание с болельщиками. Трогательные кадры с «Открытие Банк Арены», – подписала видео пресс-служба клуба.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.

В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.

В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 29 туров.