Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Спартак» показал церемонию прощания с Тедеско

    «Спартак» опубликовал ролик, в котором показаны главные моменты церемонии прощания с главным тренером команды Доменико Тедеско.

    «Вручение памятной футболки, речь Доменико Тедеско, коридор и прощание с болельщиками. Трогательные кадры с «Открытие Банк Арены», – подписала видео пресс-служба клуба.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 29 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2021 23:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18834

      slavutiq70 21 минуту назад

      Молодцы что проводили,и надеюсь расстанемся наконец то с тренером по доброму,,,,

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85433
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru