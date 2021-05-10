«Спартак» показал церемонию прощания с Тедеско

Молодцы что проводили,и надеюсь расстанемся наконец то с тренером по доброму,,,,
«Спартак» опубликовал ролик, в котором показаны главные моменты церемонии прощания с главным тренером команды Доменико Тедеско.
«Вручение памятной футболки, речь Доменико Тедеско, коридор и прощание с болельщиками. Трогательные кадры с «Открытие Банк Арены», – подписала видео пресс-служба клуба.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
- В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 29 туров.
Вручение памятной футболки, речь Доменико Тедеско, коридор и прощание с болельщикамиТрогательные кадры с «Открытие Банк Арены» pic.twitter.com/XnaJPf80Ek— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021