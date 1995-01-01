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    Тедеско: «Я люблю «Спартак» навсегда. Буду скучать по вам»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками на русском языке.

    «Спасибо за всe, ребят! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все. Я люблю Андреаса и Макса (помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки – примечание «Бомбардира»). Я буду скучать по вам», – сказал немец.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 29 туров.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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