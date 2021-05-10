Тедеско: «Я люблю «Спартак» навсегда. Буду скучать по вам»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками на русском языке.
«Спасибо за всe, ребят! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все. Я люблю Андреаса и Макса (помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки – примечание «Бомбардира»). Я буду скучать по вам», – сказал немец.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
- В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 29 туров.
Источник: Официальный твиттер «Спартака»