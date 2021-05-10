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Тедеско: «Я люблю «Спартак» навсегда. Буду скучать по вам»

10 мая 2021, 21:50
11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками на русском языке.

«Спасибо за всe, ребят! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все. Я люблю Андреаса и Макса (помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки – примечание «Бомбардира»). Я буду скучать по вам», – сказал немец.

  • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
  • В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
  • В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 29 туров.

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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партизан84
1620672890
спасибо и удачи!
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Cules2013
1620673647
интересно, самому надоело, или выгоняют? по-моему, неплохо же отработал, не?
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NewLife
1620673758
Спасибо Тед, звезд с неба не хватал, но с некомплектом в защите и дурным менеджментом сумел достойно выступить.
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ivany4
1620676008
Спасибо за результат. Показал все проблемы как в команде, так и в клубе Спартак. Удачи и успехов, Тед!
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zigbert
1620676600
По сравнению с прошлым годом Спартак сделал заметный шаг наверх. Спасибо тебе Доменико!!!
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JTherry
1620677007
при всех проблемах в менеджменте и составе Спартака - результат обеспечил, удачи, Доменико!!!
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slavа0508
1620680730
Показал хороший результат,,,да не прыгнул выше головы и не всё радостно в игре,,,но состав реально не тенят на первое место,,,так что 2-3 место достойный результат лучше конечно второе сохранить,,,
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Plyash
1620714904
За ближайшее обозримое прошлое Тед самый достойный коуч Спартака.Удачи тебе.
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Hektor 84
1620849400
Спасибо Доменико!!! Считаю Выпуская Кутепова в нападении троллил газизова. И после этого троллинга Федуну дошло что за такую трансферную политику газизова гнать надо в три шеи.
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