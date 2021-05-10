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  • Федун: «Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера как положено»

Федун: «Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера как положено»

10 мая 2021, 21:42
10

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил на церемонии прощания с главным тренером Доменико Тедеско, которая состоялась по окончании последнего домашнего матча сезона против «Химок» (2:1).

«Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами.

Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всe сделала. Это большая заслуга Тедеско.

Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания», – сказал Федун.

  • Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
  • В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
  • В текущем розыгрыше РПЛ команда под руководством Тедеско идет на втором месте по итогам 29 туров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Федун Леонид
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hektor 84
1620672229
Леня ну хоть признал)))
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upiter622
1620672313
Матрешки ему не забудьте подарить!)))))
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R_a_i_n
1620672518
Только он почему-то категорически не захотел контракт продлевать. Под коверные игры не по душе ему. Болотная мафия рулит.
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zigbert
1620673713
Давно пора было проводить такую практику.
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JTherry
1620676422
Федун учится прощаться с тренерами, как это и положено... удачи тебе, Доменико, и спасибо за все!
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ivany4
1620676475
Правильно сделали. Надо было это сделать раньше. Хотелось бы, чтоб прижилась традиция - По заслугам и честь!
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Roma56
1620678524
Ой леня, леня, благодетель ты наш... Владимира Григорьевича Федотова, например, тоже можно было проводить как положено, нашими аплодисментами, если б не вы со стасиком.
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slavа0508
1620679735
Ну наконец то по человече ,,, а то помнится Карреру даже на празднования чемпионства не пригласили,,,
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Plyash
1620715191
Тедеско заслужил благодарность за свою работу,тут не поспоришь.Спасибо и удачи.
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