Федун: «Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера как положено»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил на церемонии прощания с главным тренером Доменико Тедеско, которая состоялась по окончании последнего домашнего матча сезона против «Химок» (2:1).
«Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами.
Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всe сделала. Это большая заслуга Тедеско.
Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания», – сказал Федун.
- Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
- В текущем розыгрыше РПЛ команда под руководством Тедеско идет на втором месте по итогам 29 туров.
Источник: «Чемпионат»