Федун: «Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера как положено»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил на церемонии прощания с главным тренером Доменико Тедеско, которая состоялась по окончании последнего домашнего матча сезона против «Химок» (2:1).

«Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами.

Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всe сделала. Это большая заслуга Тедеско.

Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания», – сказал Федун.