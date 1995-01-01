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    Федун: «Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера как положено»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил на церемонии прощания с главным тренером Доменико Тедеско, которая состоялась по окончании последнего домашнего матча сезона против «Химок» (2:1).

    «Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами.

    Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всe сделала. Это большая заслуга Тедеско.

    Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания», – сказал Федун.

    • Немец возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • В июне он уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда под руководством Тедеско идет на втором месте по итогам 29 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      R_a_i_n 15 минут назад

      Только он почему-то категорически не захотел контракт продлевать. Под коверные игры не по душе ему. Болотная мафия рулит.

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      Рейтинг: +1900

      upiter622 18 минут назад

      Матрешки ему не забудьте подарить!)))))

      0
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      Рейтинг: +10090

      Hektor 84 19 минут назад

      Леня ну хоть признал)))

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