Мирзов: «Я возвращаюсь в «Спартак»

СпартакПолузащитник «Химок» Резиуан Мирзов дал понять, что вернется в «Спартак». Он выступает за подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона.

«Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за «Химки». Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я рад буду вернуться в команду и показать все, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», – сказал Мирзов.