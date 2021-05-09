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Мирзов: «Я возвращаюсь в «Спартак»

9 мая 2021, 19:00
15

СпартакПолузащитник «Химок» Резиуан Мирзов дал понять, что вернется в «Спартак». Он выступает за подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона.

«Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за «Химки». Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается «Спартака», то я рад буду вернуться в команду и показать все, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в «Спартак», – сказал Мирзов.

  • Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» не планирует оставлять Мирзова на следующий сезон.
  • Eurostavka пишет, что в «Спартаке» дадут Мирзову шанс закрепиться в команде при новом тренере.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1620576954
В Спартак2
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Sense1
1620582537
Опять эти бесполезные обводки смотреть...
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Ганнибал Лектор
1620582729
А нужен ли ты там?
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Hektor 84
1620583222
Мирзов очнись! Ты не уровень Спартака! Тебе наверно вызовы чабана в сборную сознание затмили! По Бакаеву решение принимать будет новый тренер, а тебя даже показывать новому тренеру не планируют. Чтоб не дай Бог вздумал тебя бездарного оставить)))
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vladimir-7
1620584342
Специально ему сказали, что получит шанс закрепиться в команде, а при игре за Химки не очень старался против спартака.
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slavа0508
1620585530
Решать будут Витория & Зарема,,,уже и не знаю кто в Спартаке рулит , не то Федун не то Зарема рулит и Федуном и Спартаком, а там вроде и Алекперов тоже ,,,,,
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Дикий Прапор
1620589611
Ну и нафига ты тут нужен? Тут даже твой кореш Бакаев по большим праздникам играет, а он поинтереснее
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Иван Петров 1986
1620623299
А кто тебя тут ждет?
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Atom2020
1620635651
Сиди уж лучше в Химках.
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zigbert
1620652016
Одного желания тут будет мало.
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