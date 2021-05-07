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    Гендиректор «Сочи» – о Заболотном в ЦСКА: «Вбросы начинаются в преддверии важных матчей»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарий по поводу возможного ухода нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.

    «Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам.

    Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный. В момент игрового дня идут звонки, для чего этого? Чтобы «Сочи» или любая другая команда оступилась?

    Футбол сложен из-за переходов, контрактов, но мусолить это в день матча некорректно. Когда закончится сезон, можно спокойно говорить о трансферах», – сказал Рубашко.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА уже подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
    • Данная информация появилась в день матча «Сочи» – «Ротор».
    • Сочинцы выиграли со счетом 2:1, забив победный гол на 93-й минуте. В активе Заболотного голевая передача.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5160

      Cleaner 2 часа назад

      А за что ФК Сочи уважать? За 10:1? Только в результате той подстроенной победы Сочи в Премьер Лиге остались...(

      1
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      Рейтинг: +5160

      Cleaner 2 часа назад

      У клуба Сочи есть ВАЖНЫЕ матчи?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2445

      Nerlinger > Cleaner 44 минуты назад

      да и у ЦСКА в этом сехоне уже нет важных матчей. Просрали всё !!! УРОДЫ !!!

      0
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      Рейтинг: +10834

      paracetamol 2 часа назад

      ЦСКА - второй свинарник, только для кобыл!

      -3
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