Гендиректор «Сочи» – о Заболотном в ЦСКА: «Вбросы начинаются в преддверии важных матчей»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарий по поводу возможного ухода нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.
«Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам.
Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный. В момент игрового дня идут звонки, для чего этого? Чтобы «Сочи» или любая другая команда оступилась?
Футбол сложен из-за переходов, контрактов, но мусолить это в день матча некорректно. Когда закончится сезон, можно спокойно говорить о трансферах», – сказал Рубашко.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА уже подписал контракт с Заболотным до 2023 года.
- Данная информация появилась в день матча «Сочи» – «Ротор».
- Сочинцы выиграли со счетом 2:1, забив победный гол на 93-й минуте. В активе Заболотного голевая передача.
Источник: «Р-Спорт»