Гендиректор «Сочи» – о Заболотном в ЦСКА: «Вбросы начинаются в преддверии важных матчей»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал комментарий по поводу возможного ухода нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.

«Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам.

Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный. В момент игрового дня идут звонки, для чего этого? Чтобы «Сочи» или любая другая команда оступилась?

Футбол сложен из-за переходов, контрактов, но мусолить это в день матча некорректно. Когда закончится сезон, можно спокойно говорить о трансферах», – сказал Рубашко.