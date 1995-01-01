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    Федотов: «Игра Заболотного? Зверюга»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Ротора» (2:1). Сочинцы вырвали победу на 93-й минуте.

    «Эмоции уже остыли, мы быстро переключились. Победа была заслуженной, быстро забили гол. В последние дни говорили о правильном эмоциональном состоянии. Когда играли правильно, то мы создавали моменты.

    Игра Антона Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Но когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара. Есть над чем работать», – считает Федотов.

    • Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.
    • В текущем сезоне РПЛ нападающий забил 9 голов – это его личный рекорд.
    • Заболотный – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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