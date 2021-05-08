Федотов: «Игра Заболотного? Зверюга»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Ротора» (2:1). Сочинцы вырвали победу на 93-й минуте.

«Эмоции уже остыли, мы быстро переключились. Победа была заслуженной, быстро забили гол. В последние дни говорили о правильном эмоциональном состоянии. Когда играли правильно, то мы создавали моменты.

Игра Антона Заболотного? Зверюга. У него были хорошие единоборства. В целом очень хорошая игра. Но когда эмоциональность зашкаливает, нападающему иногда не хватает точности удара. Есть над чем работать», – считает Федотов.