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    «Крылья Советов» опровергли информацию о трансфере Сергеева в «Краснодар»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию «РБ-Спорта» о возможном переходе Ивана Сергеева в «Краснодар».

    «Нам не поступало предложений от «Краснодара». И на этом точка. Мне кажется, все понятно.

    Общались с агентом Сергеева Павлом Андреевым по улучшению контракта? Естественно, мы какие-то действия осуществляем. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде.

    Давайте по игрокам в конце сезона всe расскажу, это будет правильно. Вы знаете, у нас осталось два матча первенства и один кубковый. Футболисты – это люди, это фамилии. На мой взгляд не совсем правильно их обсуждать по ходу сезона», – сказал Калакуцкий.

    • В 46 играх текущего сезона Сергеев забил 42 мяча.
    • Он установил рекорд ФНЛ по голам за один сезон (39).
    • В декабре сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      kk82jqraqbc 1 минуту назад

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      Рейтинг: +22091

      silver29 56 минут назад

      Видимо многое будет зависеть от того получат Крылья лицензию или нет, не думаю, что Сергеев еще год будет прозябать в ФНЛ, его ждут в клубах прошедших в ЛЧ.

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