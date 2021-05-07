«Крылья Советов» опровергли информацию о трансфере Сергеева в «Краснодар»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию «РБ-Спорта» о возможном переходе Ивана Сергеева в «Краснодар».

«Нам не поступало предложений от «Краснодара». И на этом точка. Мне кажется, все понятно.

Общались с агентом Сергеева Павлом Андреевым по улучшению контракта? Естественно, мы какие-то действия осуществляем. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде.

Давайте по игрокам в конце сезона всe расскажу, это будет правильно. Вы знаете, у нас осталось два матча первенства и один кубковый. Футболисты – это люди, это фамилии. На мой взгляд не совсем правильно их обсуждать по ходу сезона», – сказал Калакуцкий.