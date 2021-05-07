«Крылья Советов» опровергли информацию о трансфере Сергеева в «Краснодар»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию «РБ-Спорта» о возможном переходе Ивана Сергеева в «Краснодар».
«Нам не поступало предложений от «Краснодара». И на этом точка. Мне кажется, все понятно.
Общались с агентом Сергеева Павлом Андреевым по улучшению контракта? Естественно, мы какие-то действия осуществляем. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде.
Давайте по игрокам в конце сезона всe расскажу, это будет правильно. Вы знаете, у нас осталось два матча первенства и один кубковый. Футболисты – это люди, это фамилии. На мой взгляд не совсем правильно их обсуждать по ходу сезона», – сказал Калакуцкий.
- В 46 играх текущего сезона Сергеев забил 42 мяча.
- Он установил рекорд ФНЛ по голам за один сезон (39).
- В декабре сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.