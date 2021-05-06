Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    «Барселона» не получала предложений по Умтити. «Зенит» не связывался с клубом

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

    27-летний проигрывает конкуренцию другим центральным защитникам «Барсы» и не входит в планы Рональда Кумана.

    «Барселона» хочет как можно скорее расстаться с игроком, однако у клуб нет предложений по футболисту. Сообщается, что «Зенит», «Манчестер Сити», «Лион» и «Ницца» не связывались с каталонским клубом, несмотря на сообщения в СМИ.

    • Умтити сыграл в 15 матчах в текущем сезоне.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru