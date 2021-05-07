«Барселона» не получала предложений по Умтити. «Зенит» не связывался с клубом

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
27-летний проигрывает конкуренцию другим центральным защитникам «Барсы» и не входит в планы Рональда Кумана.
«Барселона» хочет как можно скорее расстаться с игроком, однако у клуб нет предложений по футболисту. Сообщается, что «Зенит», «Манчестер Сити», «Лион» и «Ницца» не связывались с каталонским клубом, несмотря на сообщения в СМИ.
- Умтити сыграл в 15 матчах в текущем сезоне.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo