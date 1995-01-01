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    Месси перестал доверять Бартомеу из-за перехода Гризманна в «Барселону»

    Стали известны причины конфликта капитана «Барселоны» Лионеля Месси с бывшим президентом клуба Жозепом Бартомеу.

    По информации Catalunya Radio, Месси перестал доверять Бартомеу из-за ситуации с трансфером нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году.

    Сообщается, что Месси попросил функционера прокомментировать слухи о подписании контракта с Гризманном. Бартомеу опроверг информацию о трансфере, однако спустя несколько дней о переходе француза было объявлено официально.

    • Бартомеу руководил «Барсой» с января 2014-го по октябрь 2020-го года.
    • В феврале 2020 года Cadena SER стало известно, что компании I3 Ventures платили за поддержку президента клуба Бартомеу и критику футболистов команды.
    • Бартомеу проходит подозреваемым по делу о критике игроков в соцсетях.

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    Источник: Catalunya Radio

    Общественная радиосеть Каталонии, вещает на местном языке. Основана в 1983 году. Аудитория в твиттере - более 255 тысяч подписчиков.

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