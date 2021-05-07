Месси перестал доверять Бартомеу из-за перехода Гризманна в «Барселону»

Стали известны причины конфликта капитана «Барселоны» Лионеля Месси с бывшим президентом клуба Жозепом Бартомеу.

По информации Catalunya Radio, Месси перестал доверять Бартомеу из-за ситуации с трансфером нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в 2019 году.

Сообщается, что Месси попросил функционера прокомментировать слухи о подписании контракта с Гризманном. Бартомеу опроверг информацию о трансфере, однако спустя несколько дней о переходе француза было объявлено официально.