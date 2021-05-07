Тренер «Спартака» по физподготовке Чепзанович останется в клубе, несмотря на уход Тедеско

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что тренер москвичей по физподготовке Владимир Чепзанович останется в клубе, несмотря на уход Доменико Тедеско и его тренерского штаба.
«Спартак» действительно доволен работой Чепзановича и рассчитывает, что он начнет новый сезон в нашей команде», – сказал Фетисов.
- Тедеско в июне уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
- В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 28 туров.
Источник: Eurostavka