Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Тренер «Спартака» по физподготовке Чепзанович останется в клубе, несмотря на уход Тедеско

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что тренер москвичей по физподготовке Владимир Чепзанович останется в клубе, несмотря на уход Доменико Тедеско и его тренерского штаба.

    «Спартак» действительно доволен работой Чепзановича и рассчитывает, что он начнет новый сезон в нашей команде», – сказал Фетисов.

    • Тедеско в июне уйдет из клуба в связи с истечением срока контракта.
    • В текущем розыгрыше РПЛ команда под его руководством идет на втором месте по итогам 28 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17395

      vladimir-7 23 минуты назад

      А зачем ему уходить в никуда, работал и продолжит работу, все довольны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1125

      Freyd 27 минут назад

      К нему вопросов меньше всего,дурацких травм нету.Вопрос а понадобится ли он новому главнюку,желательно без топ тренера Руя:)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru