Шварц: «Динамо» планирует победить «Локомотив». Постараемся попасть в еврокубки»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о борьбе за место в еврокубках перед матчем 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Что касается еврокубков – к сожалению, две последние встречи отдали нас от этой заветной цели. Но сейчас мы сфокусированы на игре с «Локомотивом» в эту субботу и планируем одержать в ней победу.
Мы понимаем турнирное положение – попасть в еврокубки будет довольно сложно, но мы постараемся это сделать. Сейчас важно исправить то, что у нас не получилось в матче с «Рубином» и «Химками», – сказал Шварц.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
- «Локомотив» занимает 3-ю строчку.
- Команды встретятся в субботу, 8 мая.
Источник: телеграм-канал «Динамо»