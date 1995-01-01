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    Шварц: «Динамо» планирует победить «Локомотив». Постараемся попасть в еврокубки»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о борьбе за место в еврокубках перед матчем 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    «Что касается еврокубков – к сожалению, две последние встречи отдали нас от этой заветной цели. Но сейчас мы сфокусированы на игре с «Локомотивом» в эту субботу и планируем одержать в ней победу.

    Мы понимаем турнирное положение – попасть в еврокубки будет довольно сложно, но мы постараемся это сделать. Сейчас важно исправить то, что у нас не получилось в матче с «Рубином» и «Химками», – сказал Шварц.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • «Локомотив» занимает 3-ю строчку.
    • Команды встретятся в субботу, 8 мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5135

      Cleaner 34 минуты назад

      Не надо! Динамо уже попало в прошлом году в Еврокубок и опозорилось с САМОЙ СЛАБОЙ КОМАНДОЙ этого турнира...

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      Рейтинг: +1659

      фанат джигурды > Cleaner 23 минуты назад

      А Паровоз на днях обо... опозорился в хлам с 4-м местом ЛЧ. Зачем тогда в Еврокубки??? Новые рекорды ставить???

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      Рейтинг: +1659

      фанат джигурды 36 минут назад

      9:0 выигрывайте!!!! Лысый мечтает о новых рекордах!!!

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