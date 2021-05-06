Шварц: «Динамо» планирует победить «Локомотив». Постараемся попасть в еврокубки»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о борьбе за место в еврокубках перед матчем 29-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Что касается еврокубков – к сожалению, две последние встречи отдали нас от этой заветной цели. Но сейчас мы сфокусированы на игре с «Локомотивом» в эту субботу и планируем одержать в ней победу.

Мы понимаем турнирное положение – попасть в еврокубки будет довольно сложно, но мы постараемся это сделать. Сейчас важно исправить то, что у нас не получилось в матче с «Рубином» и «Химками», – сказал Шварц.