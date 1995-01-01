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    Винисиус: «Уверен, в следующем году «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

    • Мадридцы проиграли «Челси» в Лондоне со счетом 0:2.
    • Первая встреча между командами завершилась ничьей 1:1.
    • В финале ЛЧ «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

    «Мы играли с очень хорошей командой и выложились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале.

    Это поражение трудно принять – за последние несколько лет мы выиграли все что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать. Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу», – сказал Винисиус.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1111

      Maxi_7 7 минут назад

      Возможно, только скорее всего уже без тебя...

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      Рейтинг: +5659

      vladik12 40 минут назад

      В Питер захотел Жуниор.

      0
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      Рейтинг: +341

      TERMIK2142 46 минут назад

      C двухгодичным баном от УЕФА обязательно увидим)))

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