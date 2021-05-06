Винисиус: «Уверен, в следующем году «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Мадридцы проиграли «Челси» в Лондоне со счетом 0:2.

Первая встреча между командами завершилась ничьей 1:1.

В финале ЛЧ «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

«Мы играли с очень хорошей командой и выложились по полной. Уверен, что в следующем году мы вернемся и сыграем в финале.

Это поражение трудно принять – за последние несколько лет мы выиграли все что можно, но на каком-то этапе приходится проигрывать. Надо усердно работать и постараться реабилитироваться за эту неудачу», – сказал Винисиус.