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  • «СЭ»: «Алания» не получит лицензию для РПЛ. Стыков может не быть

«СЭ»: «Алания» не получит лицензию для РПЛ. Стыков может не быть

4 мая 2021, 20:32
20

Стало известно, что помимо «Оренбурга» лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ с высокой долей вероятности не пройдет «Алания».

Клуб из Владикавказа, претендующий на выход в Премьер-лигу через стыковые матчи, не получит лицензию из-за того, что его стадион не подходит под требования РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если «Алания» и «Оренбург» не пройдут лицензирование, в РПЛ помимо «Крыльев» напрямую выйдет «Нижний Новгород», а стыковые матчи не состоятся. Это случится, если «Аланию» не смогут обойти «Торпедо» или «Балтика».

  • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ. «Алания» – 4-я.
  • «Торпедо» занимает 5-ю строчку в ФНЛ. «Балтика» идет 6-й.

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Алания
Комментарии (20)
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Павелий
1620151657
А чем плохи Торпедо М и Балтика? Надо по спортивному принципу дивгаться дальше по таблице.
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Боцман59rus
1620152276
В республике тонны денег, во времена Псины, вообще уйма, левый алкоголь, нефтебаксы и ТД и ТП, набивали собственные карманы, до стадиона дела не было, вот и пожинайте плоды - сидите в пердиве ровно
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САДЫЧОК
1620152887
А , как же спортивный принцип ? Черти и мракобесы из Рпл . Так и построена у них система 7 семеро , против 1 одного ! Что , мешает следующую команды в стыки ?!
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Shamil79
1620154860
совсем обнищала футбол-инфраструктура и никому до этого дела нет
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Venom888
1620159607
Бред, если Алания не идет, значит Балтика или Торпедо автоматом по спортивному принципу идти должны.
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GoLenaStop
1620159899
А, понятно, Москва, Питер и курортный Сочи заслужили играть на стадионах, построенных за счёт упизженных денег со всей страны... Остальные - сосите дешевое пиво перед телевизором и копайте лопатой огороды, чтобы прожить! И не дёргаться! Удачи, ногомяч России! Ха!
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Oblommoff
1620163371
и при этом пустуют стадионы в саранске и волгограде. команды можно перевезти. я понимаю, что без болельщиков играть плохо, но это все же лучше, чем продолжать пылить в фнл
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AtticusFinch1
1620210013
Обожаю нашу российскую продажную лигу...какой тогда смысл в фнл и втором дивизионе... давайте сразу отбирать клубы у которых стадионы с чм 18 остались и бабки есть.Смысл играть , отбираться,а в итоге остаться в этом болоте.А потом как всегда...скидываемся на лечение по смс очередному Тамбову
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Shamil79
1620225371
стыки должны быть в любом случае. И это должно было быть оговорено в регламенте!!!!!
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balam
1620226367
оренбург столько газа дает-там маракану построить можно.наверна люди другого сорта.а у бомжей тока болотный газ и мюлер
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