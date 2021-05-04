«СЭ»: «Алания» не получит лицензию для РПЛ. Стыков может не быть

Стало известно, что помимо «Оренбурга» лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ с высокой долей вероятности не пройдет «Алания».

Клуб из Владикавказа, претендующий на выход в Премьер-лигу через стыковые матчи, не получит лицензию из-за того, что его стадион не подходит под требования РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если «Алания» и «Оренбург» не пройдут лицензирование, в РПЛ помимо «Крыльев» напрямую выйдет «Нижний Новгород», а стыковые матчи не состоятся. Это случится, если «Аланию» не смогут обойти «Торпедо» или «Балтика».

«Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ. «Алания» – 4-я.

«Торпедо» занимает 5-ю строчку в ФНЛ. «Балтика» идет 6-й.

«Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения