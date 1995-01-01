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    «СЭ»: «Алания» не получит лицензию для РПЛ. Стыков может не быть

    Стало известно, что помимо «Оренбурга» лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ с высокой долей вероятности не пройдет «Алания».

    Клуб из Владикавказа, претендующий на выход в Премьер-лигу через стыковые матчи, не получит лицензию из-за того, что его стадион не подходит под требования РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Если «Алания» и «Оренбург» не пройдут лицензирование, в РПЛ помимо «Крыльев» напрямую выйдет «Нижний Новгород», а стыковые матчи не состоятся. Это случится, если «Аланию» не смогут обойти «Торпедо» или «Балтика».

    • «Оренбург» идет на 2-м месте в ФНЛ. «Алания» – 4-я.
    • «Торпедо» занимает 5-ю строчку в ФНЛ. «Балтика» идет 6-й.

    «Оренбургу» отказали в выдаче лицензии для РПЛ в порядке исключения

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +118

      Shamil79 31 минуту назад

      совсем обнищала футбол-инфраструктура и никому до этого дела нет

      2
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      Рейтинг: +6743

      САДЫЧОК 1 час назад

      А , как же спортивный принцип ? Черти и мракобесы из Рпл . Так и построена у них система 7 семеро , против 1 одного !
      Что , мешает следующую команды в стыки ?!

      1
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      Рейтинг: +1448

      DMитрий > САДЫЧОК 47 минут назад

      Что мешает...? Твои желания в первом предложении.

      1
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      Рейтинг: +6743

      САДЫЧОК > DMитрий 40 минут назад

      ...если 4 ый , грубо говоря не получает лицензию...то по спортивному принципу 5 ! Но , это не значит , что не проводить Стык !

      1
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      Рейтинг: +22027

      Боцман59rus 1 час назад

      В республике тонны денег, во времена Псины, вообще уйма, левый алкоголь, нефтебаксы и ТД и ТП, набивали собственные карманы, до стадиона дела не было, вот и пожинайте плоды - сидите в пердиве ровно

      5
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      Рейтинг: +12159

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Да как-то не сильно расстроюсь . Уфа , а она , я думаю на финише обойдет Ротор , нервы может попортить не только Спартаку , да и Арсенал не всё сказал в РПЛ ( как мне кажется )

      2
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      Рейтинг: +4334

      Павелий 1 час назад

      А чем плохи Торпедо М и Балтика? Надо по спортивному принципу дивгаться дальше по таблице.

      3
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      Рейтинг: +12159

      Persona_non_Grata > Павелий 1 час назад

      Видимо на этот счет существует какой то регламент .

      1
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      Рейтинг: +3550

      Fusballer 1 час назад

      Всё хорошо, прекрасная маркиза. Как всегда никто ничего не знал.

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