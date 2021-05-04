Силкин: «Главные проблемы «Динамо» – слабая реализация и ошибки в обороне»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение московского клуба от «Рубина» (0:2) в 28-м туре РПЛ.

«Слабая реализация моментов в атаке и ошибки в обороне – главная проблема команды. При довольно качественной игре она не может свои возможности оборачивать в голы, а иногда еще и себе привозит на ровном месте.

Качество футбола у «Динамо» такое, что оно заслуживало большего и с «Рубином», и с «Химками», и в нескольких других играх. Но в итоге команда может вообще не попасть в еврокубки.

Очень обидно. Особенно по последней игре, где невезение и игра Дюпина позволили «Рубину» забить первым, а это крайне удобно и важно для казанской команды, выжавшей максимум из этой игры, особенно на фоне травмы Хвичи Кварацхелии, на котором в этом сезоне у казанцев очень многое держится в атаке», – сказал Силкин.