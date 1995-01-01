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    Силкин: «Главные проблемы «Динамо» – слабая реализация и ошибки в обороне»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение московского клуба от «Рубина» (0:2) в 28-м туре РПЛ.

    «Слабая реализация моментов в атаке и ошибки в обороне – главная проблема команды. При довольно качественной игре она не может свои возможности оборачивать в голы, а иногда еще и себе привозит на ровном месте.

    Качество футбола у «Динамо» такое, что оно заслуживало большего и с «Рубином», и с «Химками», и в нескольких других играх. Но в итоге команда может вообще не попасть в еврокубки.

    Очень обидно. Особенно по последней игре, где невезение и игра Дюпина позволили «Рубину» забить первым, а это крайне удобно и важно для казанской команды, выжавшей максимум из этой игры, особенно на фоне травмы Хвичи Кварацхелии, на котором в этом сезоне у казанцев очень многое держится в атаке», – сказал Силкин.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • Отставание от зоны еврокубков – 3 очка.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10809

      paracetamol 3 часа назад

      Главная проблема «Динамо» - дыра в воротах. Что есть, что нет!

      0
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      Рейтинг: +3118

      neim > paracetamol 1 час назад

      Да ладно ? Дырка из Зенита даже в сборной только в запас попадает в последнее время.

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