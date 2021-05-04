АПЛ. «Вест Хэм» победил «Бернли» и поднялся на пятое место, «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

В понедельник состоялись два матча 34-го тура английской Премьер-лиги.

«Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» поделили очки – ничья 1:1.

«Вест Хэм» на выезде добыл волевую победу над «Бернли» со счетом 2:1 благодаря дублю Майкла Антонио. Это позволило лондонцам вернуться на пятое место в таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Вест Бромвич – Вулверхэмптон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва 45+2; 1:1 – Дианье, 62.

Бернли – Вест Хэм – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Вуд (с пенальти), 19; 1:1 – Антонио, 21; 1:2 – Антонио, 29.

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