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    Тедеско: «Есть ли шанс, что я останусь в «Спартаке»? Давайте насладимся победой»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ушел от ответа на вопрос о своем будущем.

    «Есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Хоть мы и не так хорошо играли, но давайте насладимся победой.

    У меня впереди длинная ночь: буду анализировать игру, постараюсь понять, что привело к такому количеству ошибок. Впереди у «Спартака» очень непростые 180 минут и добавленное время», – сказал немец.

    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • Московская команда по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.05.2021 22:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6676

      Старикан 1 час назад

      Такая победа и наслаждение- это понятия несовместимые!

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      Рейтинг: +20744

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Давайте лучше насладимся отъездом Тедеско домой.

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