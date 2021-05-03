Тедеско: «Есть ли шанс, что я останусь в «Спартаке»? Давайте насладимся победой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ушел от ответа на вопрос о своем будущем.

«Есть ли шанс, что останусь в «Спартаке»? Хоть мы и не так хорошо играли, но давайте насладимся победой.

У меня впереди длинная ночь: буду анализировать игру, постараюсь понять, что привело к такому количеству ошибок. Впереди у «Спартака» очень непростые 180 минут и добавленное время», – сказал немец.