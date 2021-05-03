Тедеско: «Зенит» заслуженно стал чемпионом, поздравляю их»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством, а также поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РПЛ.

«Болел ли я вчера за «Зенит»? Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, они заслуженно стали чемпионами, поздравляю их.

Нас ждет тяжелая борьба за второе место, здесь нельзя забывать про «Локомотив», у которого была удивительная победная серия.

У нас впереди два матча. Поверьте, они будут проходить в такой же напряженной атмосфере, как сегодня. Все соперники будут крайне мотивированы против нас», – сказал Тедеско.