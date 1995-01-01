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    Тедеско: «Зенит» заслуженно стал чемпионом, поздравляю их»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством, а также поделился ожиданиями от борьбы за второе место в РПЛ.

    «Болел ли я вчера за «Зенит»? Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, они заслуженно стали чемпионами, поздравляю их.

    Нас ждет тяжелая борьба за второе место, здесь нельзя забывать про «Локомотив», у которого была удивительная победная серия.

    У нас впереди два матча. Поверьте, они будут проходить в такой же напряженной атмосфере, как сегодня. Все соперники будут крайне мотивированы против нас», – сказал Тедеско.

    • «Зенит» стал чемпионом благодаря разгромной победе над «Локомотивом» со счетом 6:1.
    • Для петербуржцев это третья подряд победа в РПЛ и седьмая в российской истории.
    • Благодаря поражению «Локо» на второе место вышел «Спартак», обыгравший сегодня тульский «Арсенал» (2:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3192

      raritet 11 минут назад

      Ну зачем же блефовать. Так , благодаря Зениту, есть реальный шанс показать Европе Кутепова....

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