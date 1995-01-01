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    Федун: «Следующий матч – последний домашний для Тедеско в «Спартаке». Приглашаю болельщиков заполнить стадион»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре РПЛ, а также пригласил фанатов на матч с «Химками», который станет последним для главного тренера команды Доменико Тедеско на «Открытие Банк Арене».

    «Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца.

    Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, оказать тренеру и команде мощную поддержку», – сказал Федун.

    • «Спартак» примет «Химки» 10 мая в 19:00 мск.
    • За два тура до конца чемпионата москвичи занимают второе место в таблице.
    • Тедеско в июне покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      R_a_i_n 42 минуты назад

      Тедеско уходит и нет никакого негатива, как от Кононова. Если еще и 2 место возьмёт, будет круто. В нашем чемпе 2 место сродни 1. Бомжевик вечный админ чемпион.

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      Рейтинг: +9966

      Hektor 84 1 час назад

      Удачи Доменико!!!

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