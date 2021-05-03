Федун: «Следующий матч – последний домашний для Тедеско в «Спартаке». Приглашаю болельщиков заполнить стадион»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре РПЛ, а также пригласил фанатов на матч с «Химками», который станет последним для главного тренера команды Доменико Тедеско на «Открытие Банк Арене».

«Поздравляю всех с победой. Команде желаю держаться и биться до конца.

Следующий матч станет последней домашней игрой для Доменико Тедеско у руля команды. Приглашаю наших болельщиков заполнить стадион, оказать тренеру и команде мощную поддержку», – сказал Федун.