РПЛ. «Ротор» минимально победил «Ахмат» и покинул зону вылета

В матче 28-го тура РПЛ «Ротор» дома выиграл у «Ахмата» со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в свой актив записал Алексей Щеткин.

Набрав три очка, «Ротор» поднялся на 14-е место в таблице лиги, отправив в зону вылета «Уфу». «Ахмат» остался на 11-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Щеткин, 23.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани (Байрыев, 81), Давиташвили (Песегов, 62), Фламарион, Щеткин (Серченков, 87).

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семeнов (Янку, 67), Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Кармаев, 86), Ильин, Бериша (Алмаши, 46), Швец (Исмаэл, 35), Садулаев (Харин, 46).

Предупреждения: Гогуа, 50; Щеткин, 57; Чондрич, 82 – Садулаев, 41; Богосавац, 52; Семенов, 65; Исмаэл, 67; Янку, 90.

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