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    РПЛ. «Ротор» минимально победил «Ахмат» и покинул зону вылета

    В матче 28-го тура РПЛ «Ротор» дома выиграл у «Ахмата» со счетом 1:0.

    Единственный и победный гол в свой актив записал Алексей Щеткин.

    Набрав три очка, «Ротор» поднялся на 14-е место в таблице лиги, отправив в зону вылета «Уфу». «Ахмат» остался на 11-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Щеткин, 23.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани (Байрыев, 81), Давиташвили (Песегов, 62), Фламарион, Щеткин (Серченков, 87).

    «Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семeнов (Янку, 67), Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев (Кармаев, 86), Ильин, Бериша (Алмаши, 46), Швец (Исмаэл, 35), Садулаев (Харин, 46).

    Предупреждения: Гогуа, 50; Щеткин, 57; Чондрич, 82 – Садулаев, 41; Богосавац, 52; Семенов, 65; Исмаэл, 67; Янку, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +46997

      portero 3 часа назад

      Ожидал этого результата, просто дальше соперники у Ротора без шансов на набор очков, а здесь был шанец даже до игры об этом писал.... чуйка не обманула.

      1
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      Рейтинг: +44468

      MaxRnD > portero 3 часа назад

      Тут все довольны, и Ахмат, и буки, и Ротор. Тройничок по обоюдному согласию и к общей выгоде всех заинтересованных сторон

      1
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      Рейтинг: +44468

      MaxRnD 3 часа назад

      Чистейшей воды договорняк ...

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