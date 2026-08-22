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В ЭСК объяснили отмену гола «Факела» в ворота ЦСКА

22 августа, 17:14
3

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи матча 4-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел» (1:0) об отмене гола в ворота хозяев.

Воронежцы обращались в ЭСК по эпизоду, случившемуся на 24-й минуте встречи.

«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот ЦСКА после видеопросмотра.

Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды ЦСКА после видеопросмотра.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: атакующий игрок «Факела» Матвей Бардачeв в момент подачи находился за линией офсайда. Он вступил в единоборство с защитниками соперника Мойзесом и Жоао Виктором, тем самым мешая им играть в мяч.

Так как Бардачeв не коснулся мяча, ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки трактовки действий атакующего игрока на предмет создания помехи защитникам при вступлении с ними в борьбу за мяч, что полностью соответствует протоколу ВАР», – говорится в сообщении.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Факел
Комментарии (3)
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1787409446
Что ни делает ваш ВАР, со всего берёт навар.А на практике-тоска и заказ для ЭСК.
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Айболид
1787412009
Вот фсем как-то и похир, а упоминался бы тут Зенит.... Уши бы заложило от визгов "праведного" гнева.
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bratskij
1787417525
Да там всем понятно кроме неучей из Факела.
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