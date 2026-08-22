В ЭСК объяснили отмену гола «Факела» в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение судьи матча 4-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел» (1:0) об отмене гола в ворота хозяев.
Воронежцы обращались в ЭСК по эпизоду, случившемуся на 24-й минуте встречи.
«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот ЦСКА после видеопросмотра.
Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды ЦСКА после видеопросмотра.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: атакующий игрок «Факела» Матвей Бардачeв в момент подачи находился за линией офсайда. Он вступил в единоборство с защитниками соперника Мойзесом и Жоао Виктором, тем самым мешая им играть в мяч.
Так как Бардачeв не коснулся мяча, ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки трактовки действий атакующего игрока на предмет создания помехи защитникам при вступлении с ними в борьбу за мяч, что полностью соответствует протоколу ВАР», – говорится в сообщении.
- Гол у ЦСКА забил Иван Обляков с пенальти на 71-й минуте.
- Главным судьей матча был Инал Танашев.