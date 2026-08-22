В «Динамо Мх» сказали, есть ли у клуба предложение от ЦСКА по Аззи

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал на информацию об интересе ЦСКА к защитнику Мохамеду Аззи.
«Официальных предложений от ЦСКА по поводу Мохамеда Аззи мы не получали. Его уход в это трансферное окно возможен, но будет зависеть от нескольких факторов. Мохамед – лидер нашего клуба. Расставание с таким футболистом – непростое решение. Одновременно мы понимаем, что все должны двигаться вперед.
Не могу сказать ничего конкретного по поводу суммы в 4 миллиона [евро], которая фигурирует в СМИ. Лично я ее никому не озвучивал. Конечно, мы обозначаем наш запрос в переговорах, но на публику его выносить не буду», – сказал Газизов.
- 24-летний Аззи в этом сезоне провел 4 матча за клуб из Махачкалы, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
- Срок контракта защитника с «Динамо Мх» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Sport24