В «Динамо Мх» сказали, есть ли у клуба предложение от ЦСКА по Аззи

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов прокомментировал на информацию об интересе ЦСКА к защитнику Мохамеду Аззи.

«Официальных предложений от ЦСКА по поводу Мохамеда Аззи мы не получали. Его уход в это трансферное окно возможен, но будет зависеть от нескольких факторов. Мохамед – лидер нашего клуба. Расставание с таким футболистом – непростое решение. Одновременно мы понимаем, что все должны двигаться вперед.

Не могу сказать ничего конкретного по поводу суммы в 4 миллиона [евро], которая фигурирует в СМИ. Лично я ее никому не озвучивал. Конечно, мы обозначаем наш запрос в переговорах, но на публику его выносить не буду», – сказал Газизов.