Член совета директоров «Локомотива» – о Карпукасе: «Жаль, что он уходит к конкуренту»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о переходе полузащитника команды Артема Карпукаса в «Зенит».
«Я считаю, что после ухода Баринова Карпукас очень сильно прибавил. Когда они были вдвоем, мне кажется, они немного не понимали друг друга, не могли разделить обязанности. Сейчас Артем проводит свой лучший сезон, и мне жаль, что он уходит к конкуренту», – сказал Филатов.
- 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 4 матча.
- «Зенит» приобрел воспитанника красно-зеленых за сумму, которая, по разным данным, составляет 5-6 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»