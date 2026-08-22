Член совета директоров «Локомотива» – о Карпукасе: «Жаль, что он уходит к конкуренту»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о переходе полузащитника команды Артема Карпукаса в «Зенит».

«Я считаю, что после ухода Баринова Карпукас очень сильно прибавил. Когда они были вдвоем, мне кажется, они немного не понимали друг друга, не могли разделить обязанности. Сейчас Артем проводит свой лучший сезон, и мне жаль, что он уходит к конкуренту», – сказал Филатов.