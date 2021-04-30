Главные новости дня. «Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ, Газизов получал в «Спартаке» более 7,5 миллиона рублей в месяц

Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом».

Тренер «Вулверхэмптона» Нуну: «Мы встаем на колено на пять секунд. Нужно стоять дольше, когда фанаты вернутся».

Куман получил красную карточку за фразу «Ну и тип» в адрес резервного рефери.

Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует».

Черевченко: «В РПЛ никто не умеет играть первым номером. Даже «Зенит».

«Амкар» подал заявку на участие в следующем сезоне ПФЛ.

Black Mirror: Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 миллиона рублей в месяц.

Football Italia: Роналду поручил Мендешу найти ему новый клуб.

ЦСКА отказал журналисту Панкову в аккредитации на матч с «Уфой». «Чемпионат» и Sports.ru пообещали клубу бойкот.

Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади».