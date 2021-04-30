Black Mirror: Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 миллиона рублей в месяц

Стал известен размер зарплаты Шамиля Газизова во время работы на посту генерального директора «Спартака».
По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал в московском клубе 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
- «СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.
Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове
Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»
Источник: Black Mirror
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