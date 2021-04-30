Black Mirror: Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 миллиона рублей в месяц

Стал известен размер зарплаты Шамиля Газизова во время работы на посту генерального директора «Спартака».

По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал в московском клубе 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте он вернулся в «Уфу».

«СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.

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