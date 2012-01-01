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    Black Mirror: Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 миллиона рублей в месяц

    Стал известен размер зарплаты Шамиля Газизова во время работы на посту генерального директора «Спартака».

    По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал в московском клубе 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.

    Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

    Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Black Mirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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    Сегодня, 14:40
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3451

      Из Твери Леха 11 минут назад

      Лукойлу пора отказаться от этого убыточного проекта. Пусть народ оплачивает команду, она же и так вроде как "народная"...

      0
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      Рейтинг: +5050

      Cleaner 24 минуты назад

      Зарабатывал?

      0
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      Рейтинг: +9891

      Hektor 84 37 минут назад

      7 лямов в год или в месяц?

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      Рейтинг: +18612

      slavutiq70 > Hektor 84 31 минуту назад

      В месяц , да ещё и 100 лямов отступных и ещё 300 лямов по суду хочет выторговать,,,,,

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      Рейтинг: +85140

      zigbert 40 минут назад

      Выше уже идет опровержение что это слитая информация.

      1
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      Рейтинг: +1866

      FRZZ 1 час назад

      Слушайте, кому какое дело сколько зарабатывал Газизов? Перестаньте считать чужие деньги.

      1
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      Рейтинг: +9891

      Hektor 84 > vladimir-7 28 минут назад

      А ты что завидуешь ей? Подставь очко Федуну может он и тебя в жены возьмет!

      0
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      Рейтинг: +17233

      vladimir-7 > FRZZ 26 минут назад

      А никто деньги Газика не СЧИТАЕТ, люди ЧИТАЮТ только сумму
      денег, которые он получил за работу и за разрыв контракта. Это
      Зарема подсчитала весь заработок Газика и упала в обморок, а
      когда её откачали, она написала заметку с претензиями.
      Газику можно только аплодировать! Вот так е**т гундосых.

      1
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      Рейтинг: +17233

      vladimir-7 > Hektor 84 22 минуты назад

      На себе проверил?

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      Рейтинг: +5050

      Cleaner > FRZZ 21 минуту назад

      Зарабатывать и получать - две большие разницы. Зарабатывать - значит приносить СВОЕМУ КЛУБУ и работодателю пользу и прибыль. А получать - это приносить пользу только СЕБЕ, извлекая выгоду из своей временной должности.

      1
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      Рейтинг: +9891

      Hektor 84 > vladimir-7 14 минут назад

      Ты смотрю прям как новость о Спартаке так тебя сразу на понос пробирает! Привет конюшня! Как дела? Смотри за своей конюшней и комментируй. У вас вон Орешкин скоро всех разгонит с компенсациями. ИГинера и Бабаева и остальных. Посмотрим какие суммы им за компенсации полагаются.

      0
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      Рейтинг: +17233

      vladimir-7 > Hektor 84 6 минут назад

      На счет поноса, ты конечно хорошо разбираешься, вы же
      в нём постоянно находитесь. Привет свинарнику!

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      Рейтинг: +5133

      Добрый Бобер 1 час назад

      Не знаю как одной, а вот двух таких зарплат, мне бы точно до конца жизни хватило.

      2
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      Рейтинг: +852

      Хейтер Аларм > Добрый Бобер 1 час назад

      Какой-то ты неамбициозный! Мне б не хватило!

      0
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      Рейтинг: +222

      alefreddy 1 час назад

      Запредельная зарплата

      2
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      Рейтинг: +3390

      Fusballer > alefreddy 1 час назад

      Не то слово.

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