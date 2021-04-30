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  • Black Mirror: Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 миллиона рублей в месяц

Black Mirror: Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 миллиона рублей в месяц

30 апреля 2021, 14:40
24

Стал известен размер зарплаты Шамиля Газизова во время работы на посту генерального директора «Спартака».

По информации телеграм-канала Black Mirror, функционер зарабатывал в московском клубе 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей в месяц.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • «СЭ» сообщал, что за увольнение из «Спартака» Газизову полагается компенсация в размере 400 миллионов рублей.

Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»

Источник: Black Mirror

Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (24)
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alefreddy
1619783197
Запредельная зарплата
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Добрый Бобер
1619785641
Не знаю как одной, а вот двух таких зарплат, мне бы точно до конца жизни хватило.
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zigbert
1619787893
Выше уже идет опровержение что это слитая информация.
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Hektor 84
1619788095
7 лямов в год или в месяц?
Ответить
Из Твери Леха
1619789623
Лукойлу пора отказаться от этого убыточного проекта. Пусть народ оплачивает команду, она же и так вроде как "народная"...
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sergeypcn3fokin
1619792283
Гоpячие и кpаcивыe девушки xотят oбщeния и сekcа, они лeгкoдоcтyпны и ждyт тeбя, нe yпyсти cвoй шaнc ----- https://s4.lv/sekis
Ответить
Dr.Metal
1619796416
Хочу быть генеральным директором. Куда поступить учиться? Ну научите меня! Не хочу быть врачём, учителем, военнослужащим, хочу получать 7 миллионов в месяц )
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владимир миронов
1619796986
Что бы заработать такие деньжищи, надо вкалывать как раб на галерах. Что то с формулировкой не то.
Ответить
seth343
1619804724
Да это разве деньги?)))))
Ответить
ilichkadr
1619849060
Ну, очень скромно. Так на пиво, сигареты, дошиг...........
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