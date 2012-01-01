«СЭ»: «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей, общая сумма компенсации – 400 миллионов

Стали известны условия досрочного расторжения контракта между «Спартаком» и Шамилем Газизовым.

По информации «СЭ», бывший генеральный директор московского клуба уже получил 100 миллионов рублей, но это только четверть от общей суммы неустойки.

Оставшиеся 300 миллионов «Спартак» пока не выплачивает, пытаясь уменьшить размер компенсации.