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    «СЭ»: «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей, общая сумма компенсации – 400 миллионов

    Стали известны условия досрочного расторжения контракта между «Спартаком» и Шамилем Газизовым.

    По информации «СЭ», бывший генеральный директор московского клуба уже получил 100 миллионов рублей, но это только четверть от общей суммы неустойки.

    Оставшиеся 300 миллионов «Спартак» пока не выплачивает, пытаясь уменьшить размер компенсации.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1351

      777+ 44 минуты назад

      Газизов спокоен, - никуда не спешит,
      Сто мультов пока "шелушит"!
      А Федун никуда не денется,
      Придет время, - по полной раскошелится!!!!

      0
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      Рейтинг: +421

      aubergine 1 час назад

      1. Как увольняется Газизов? Забирает 100 мультов и уходит.
      2. Как увольняется простой человек? Забирает свою чашку и уходит.

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      Рейтинг: +20659

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В сравнении с тем, что заплатил Спартак Газизову во вчерашней игре, 100 миллионов - это копейки.

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      Рейтинг: +3221

      Fusballer 1 час назад

      Кхм...

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      Рейтинг: +20659

      DOCTOR PENALTY > Fusballer 1 час назад

      Дальше нет слов?... )))

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