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    Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал слитую в сеть заметку супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой с претензиями в его адрес.

    «Я не хочу отвечать «Спартаку». Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории.

    Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать – это несерьезно. Каждый чих комментировать – неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал – другое дело.

    Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов», – цитирует Газизова Sport24.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5342

      порт 2 часа назад

      Так они уже высказали в лицо, показав на дверь, и дав пинка.

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      Рейтинг: +1723

      LOKOfanatik19 > порт 11 минут назад

      Насколько помнится, газизов сам пришел и сказал об уходе, потому что не он будет главный в клубе после Федуна... с приходом Попова вроде.. о чем ты парень ?

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