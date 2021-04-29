Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал слитую в сеть заметку супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой с претензиями в его адрес.
«Я не хочу отвечать «Спартаку». Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории.
Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать – это несерьезно. Каждый чих комментировать – неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал – другое дело.
Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов», – цитирует Газизова Sport24.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
- «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.
Источник: Sport24