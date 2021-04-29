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  • Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»

Газизов – о заметке Заремы: «Если есть какие-то претензии, пусть выскажут их лично»

29 апреля 2021, 18:15
3

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», прокомментировал слитую в сеть заметку супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой с претензиями в его адрес.

«Я не хочу отвечать «Спартаку». Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории.

Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать – это несерьезно. Каждый чих комментировать – неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал – другое дело.

Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов», – цитирует Газизова Sport24.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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порт
1619710158
Так они уже высказали в лицо, показав на дверь, и дав пинка.
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zigbert
1619774152
Теперь уже нет смысла в каких либо претензиях. Их надо было предъявлять во время работы Газизова в Спартаке.
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