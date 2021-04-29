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  • Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

29 апреля 2021, 17:58
15

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал заметку с претензиями супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес одного из управленцев московского клуба.

Вероятно, речь идет о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, ранее занимавшем аналогичную должность в «Спартаке».

В заметке Салиховой были указаны следующие претензии:

– Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

– Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

– Не привeл ни одного спонсора;

– Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

– Не предоставлен план развития академии;

– Очень позднее принятие бюджета;

– Отсутствие структуры;

– Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

– Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;

– Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

– Занимался трансферами для «Уфы»;

– Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

– Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

Источник: телеграм-канал BlackMirror

Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (15)
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NewLife
1619711551
Пора бы навести порядок во внутренних делах Спартака. То пресс-служба выдает какую-то постыдную херню, то Зарема начинает публично стирать грязное белье.
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rash1959
1619712059
А бабца права, по всем пунктам... Вот тот субъект, кому Федун пару лет назад грозился передать управление над Спартаком. Вроде и не обманул, и при своих остался.
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vladimir-7
1619712359
Ну если Зрема Селихова перечислила претензии, то надо предъявить и то, что хорошего сделал этот управленец для клуба. А так это может звучать так, как бы не платить оставшиеся 300 000 руб. за разрыв контракта, конечно, если это касается Газика.
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JTherry
1619713497
прям "черная метка" для Газика - 07.12 записка, 08.12 - на выход с вещами... а ведь сама Зарема и приложила руку к появлению Шамиля в Спартаке летом 2020, лепила из него образ европейского топ-менеджера, Уфой которого интересуется Red Bull... Газик все провалил, а 100 лимонов компенсации получил, новоявленный Остап Бендер...
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Hektor 84
1619715259
Оно и сразу понятно было что Газизов дилетант в футболе! В Спартаке просто повелись на лапшу про крутого управленца. Он ни купить не может не продать! Для Газизова Уфа и есть топ уровень! Просто как вы это не смогли понять? Кого из легов он подписал, и кого из них потом выгодно перепродал? Один Зинченко, из россиян Фомин. Просто смешно!
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Hektor 84
1619715455
Только не пойму одного. Кому нужно публиковать эти бумажульки? Что это даст? Нам болелам Спартака и так понятно что Федуну надо пол менеджмента разогнать. Та и такую бумажку и я могу сочинить и выдать потом за правду. Много ума не надо.
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777+
1619716393
И Это все "наворотил" Газизов????...... Для этого ему "полгода на печи лежать" пришлось!!!! А список "косяков" - ну очень длинный, Видать и здесь все без Петрова и Баширова, увы не обошлось!!!!
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BRO_football
1619719082
Ну если Газизов такой плохой, то зачем тогда надо было его приглашать в Спартак? Неужели всё это не было заметно, пока он в Уфе работал.
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zigbert
1619724558
Прочитаешь этот длинный список недостатков и мысли приходят только одни - каким образом этот человек оказался в Спартаке?
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euro9
1619758252
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