Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал заметку с претензиями супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес одного из управленцев московского клуба.
Вероятно, речь идет о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, ранее занимавшем аналогичную должность в «Спартаке».
В заметке Салиховой были указаны следующие претензии:
– Незнание международного рынка и отсутствие контактов;
– Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
– Не привeл ни одного спонсора;
– Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;
– Не предоставлен план развития академии;
– Очень позднее принятие бюджета;
– Отсутствие структуры;
– Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;
– Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;
– Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;
– Занимался трансферами для «Уфы»;
– Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;
– Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
- «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.
Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.