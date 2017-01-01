Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

    Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал заметку с претензиями супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес одного из управленцев московского клуба.

    Вероятно, речь идет о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, ранее занимавшем аналогичную должность в «Спартаке».

    В заметке Салиховой были указаны следующие претензии:

    – Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

    – Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

    – Не привeл ни одного спонсора;

    – Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

    – Не предоставлен план развития академии;

    – Очень позднее принятие бюджета;

    – Отсутствие структуры;

    – Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

    – Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;

    – Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

    – Занимался трансферами для «Уфы»;

    – Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

    – Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал BlackMirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1359

      777+ 20 минут назад

      И Это все "наворотил" Газизов????......
      Для этого ему "полгода на печи лежать" пришлось!!!!
      А список "косяков" - ну очень длинный,
      Видать и здесь все без Петрова и Баширова, увы не обошлось!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9868

      Hektor 84 36 минут назад

      Только не пойму одного. Кому нужно публиковать эти бумажульки? Что это даст? Нам болелам Спартака и так понятно что Федуну надо пол менеджмента разогнать. Та и такую бумажку и я могу сочинить и выдать потом за правду. Много ума не надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9868

      Hektor 84 39 минут назад

      Оно и сразу понятно было что Газизов дилетант в футболе! В Спартаке просто повелись на лапшу про крутого управленца. Он ни купить не может не продать! Для Газизова Уфа и есть топ уровень! Просто как вы это не смогли понять? Кого из легов он подписал, и кого из них потом выгодно перепродал? Один Зинченко, из россиян Фомин. Просто смешно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13362

      JTherry 1 час назад

      прям "черная метка" для Газика - 07.12 записка, 08.12 - на выход с вещами... а ведь сама Зарема и приложила руку к появлению Шамиля в Спартаке летом 2020, лепила из него образ европейского топ-менеджера, Уфой которого интересуется Red Bull... Газик все провалил, а 100 лимонов компенсации получил, новоявленный Остап Бендер...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17205

      vladimir-7 1 час назад

      Ну если Зрема Селихова перечислила претензии, то надо предъявить и то,
      что хорошего сделал этот управленец для клуба. А так это может звучать так,
      как бы не платить оставшиеся 300 000 руб. за разрыв контракта, конечно, если
      это касается Газика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3619

      rash1959 1 час назад

      А бабца права, по всем пунктам... Вот тот субъект, кому Федун пару лет назад грозился передать управление над Спартаком. Вроде и не обманул, и при своих остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7877

      NewLife 1 час назад

      Пора бы навести порядок во внутренних делах Спартака. То пресс-служба выдает какую-то постыдную херню, то Зарема начинает публично стирать грязное белье.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13362

      JTherry > NewLife 1 час назад

      похоже, что ждали в Спартаке трансфер Фомина, а получили от "самого честного и грамотного кидалова перчаток" O'stona Урунова, любителя ЦУМа...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12523

      KLIM777 1 час назад

      Газизов тут вообще ни при чем! Это вы лошки его привели, даже не проверили малейшие его знания, а его знания это уровень УФЫ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8273

      Вомбат 1 час назад

      А когда Федун его приглашал, госпожа Салихова верила, что у Газизова есть навыки ведения строительных работ и целая куча международных контактов. Уж про контакты она точно верила. Иначе как бы Уфа нашла аж целых трех легионеров за 10 лет. Правда еще были украинцы, но это международными контактами у них не считается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5342

      порт 2 часа назад

      Это не сделал, это не умеет делать, это провалил с треском....., ***, а чем он там тогда занимался?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20138

      bset > порт 2 часа назад

      Компенсацию за расторжение контракта зарабатывал

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85084
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru