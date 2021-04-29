Опубликована заметка с претензиями Салиховой к человеку из «Спартака». Вероятно, речь о Газизове

Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал заметку с претензиями супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в адрес одного из управленцев московского клуба.

Вероятно, речь идет о гендиректоре «Уфы» Шамиле Газизове, ранее занимавшем аналогичную должность в «Спартаке».

В заметке Салиховой были указаны следующие претензии:

– Незнание международного рынка и отсутствие контактов;

– Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;

– Не привeл ни одного спонсора;

– Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

– Не предоставлен план развития академии;

– Очень позднее принятие бюджета;

– Отсутствие структуры;

– Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

– Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;

– Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

– Занимался трансферами для «Уфы»;

– Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

– Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.