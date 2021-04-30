Куман получил красную карточку за фразу «Ну и тип» в адрес резервного рефери

Стало известно, почему главный арбитр матча «Барселона» – «Гранада» (1:2) Пабло Фуэртес удалил главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.
По информации Mundo Deportivo, судья указал в протоколе, что Куман был удален за фразу «Ну и тип» («vaya personaje») в адрес резервного арбитра.
Ранее AS сообщал, что Куману грозит дисквалификация на два матча. В таком случае он не сможет руководить «Барсой» в поединках с «Валенсией» и «Атлетико».
- Гостевой матч против «Валенсии» состоится 2 мая, а домашний с «Атлетико» – 8 мая.
- «Барселона» идет на 3-м месте в Примере.
Источник: Mundo Deportivo