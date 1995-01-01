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    «Амкар» подал заявку на участие в следующем сезоне ПФЛ

    Пермский «Амкар» подал заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/22. Необходимые для лицензирования документы направлены в РФС и ПФЛ.

    «Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», – сказал президент клуба Валерий Чупраков.

    Основным полем «Амкар-Пермь» станет футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».

    Процедура лицензирования должна завершиться к 17 мая. В случае положительного решения РФС и ПФЛ начнется формирование состава команды.

    • О возрождении «Амкара» стало известно в начале апреля.
    • «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
    • РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате

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    Источник: официальный сайт «Амкара»

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