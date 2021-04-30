«Амкар» подал заявку на участие в следующем сезоне ПФЛ

Пермский «Амкар» подал заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/22. Необходимые для лицензирования документы направлены в РФС и ПФЛ.

«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», – сказал президент клуба Валерий Чупраков.

Основным полем «Амкар-Пермь» станет футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».

Процедура лицензирования должна завершиться к 17 мая. В случае положительного решения РФС и ПФЛ начнется формирование состава команды.