«Амкар» подал заявку на участие в следующем сезоне ПФЛ

Пермский «Амкар» подал заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/22. Необходимые для лицензирования документы направлены в РФС и ПФЛ.
«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», – сказал президент клуба Валерий Чупраков.
Основным полем «Амкар-Пермь» станет футбольный манеж, резервным заявлен стадион «Звезда».
Процедура лицензирования должна завершиться к 17 мая. В случае положительного решения РФС и ПФЛ начнется формирование состава команды.
- О возрождении «Амкара» стало известно в начале апреля.
- «Амкар» выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование.
- РФС отозвал лицензию у клуба из-за отсутствия финансовых гарантий для участия в чемпионате
Источник: официальный сайт «Амкара»