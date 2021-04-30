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Football Italia: Роналду поручил Мендешу найти ему новый клуб

30 апреля 2021, 14:59
11

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет сменить команду во время летнего трансферного окна.

Как пишет Football Italia, 36-летний форвард разочаровался в туринском клубе после вылета от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Португалец уже дал поручение своему агенту Жорже Мендешу работать над его уходом.

  • В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей, забил 32 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
  • Ранее сообщалось, что футболист может оказаться в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (11)
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Snek
1619786206
В себе надо разочароваться в первую очередь, что только всяким аутсайдерам забиваешь!
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Fusballer
1619786915
В Зенит надо.
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neveldomha
1619787001
Ковидка, Криша, бесследно не проходит.
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sergeypcn3fokin
1619792289
Гоpячие и кpаcивыe девушки xотят oбщeния и сekcа, они лeгкoдоcтyпны и ждyт тeбя, нe yпyсти cвoй шaнc ------- https://s4.lv/sekis
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Not angry fan
1619814989
Ну, наконец, давай, родной, вали поскорее! Сравнивая успехи клуба до и после прихода, понятно, что присутствие суперзвезды оказалось явно не по силам такому неопытному клубу! Куда же там, далеко не каждый переживёт ОДИН забитый гол со штрафного с более семидесяти попыток при двух результативных нырках в стенке. Куда же там, без него в клубе, практически, никто вообще не забивал, и в полу-финалы и финалы они выходили совершенно случайно... Вот теперь, с ним успехи просто ошеломительны, и команда просто не успевает поддерживать супергероя. Нафиг, нафиг такой замшелый клуб!!! Только не передумай, пусть без тебя им опять станет так же плохо, как было 3 года назад!
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САНЁК17
1619815464
ну правда жалко голеадору.забивает, пашет,тащит команду,что ещё нужно один поле не воин.вали отсюдого скорее пока есть ещё уверенность к себе
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