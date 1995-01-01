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    Football Italia: Роналду поручил Мендешу найти ему новый клуб

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет сменить команду во время летнего трансферного окна.

    Как пишет Football Italia, 36-летний форвард разочаровался в туринском клубе после вылета от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Португалец уже дал поручение своему агенту Жорже Мендешу работать над его уходом.

    • В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей, забил 32 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что футболист может оказаться в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2756

      neveldomha 56 минут назад

      Ковидка, Криша, бесследно не проходит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3390

      Fusballer 57 минут назад

      В Зенит надо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17233

      vladimir-7 > Fusballer 43 минуты назад

      Перехватит спартак.

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      ...
      Рейтинг: +5466

      subbotaspartak > vladimir-7 20 минут назад

      Пусть... Мальчик едет в Тамбов тики-тики....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3022

      Snek 1 час назад

      В себе надо разочароваться в первую очередь, что только всяким аутсайдерам забиваешь!

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      Рейтинг: +3104

      neim > Snek 17 минут назад

      Он почти в каждом матче забивает.
      "В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей, забил 32 гола ... "
      А чемпионат Италии из одних аутсайдеров состоит ?

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      Рейтинг: +18

      Night King 1 час назад

      обратно в реал было бы шикарно!!! поиграет еще 100%, ювик клуб сам по себе слабоват для роналду

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