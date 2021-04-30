Football Italia: Роналду поручил Мендешу найти ему новый клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет сменить команду во время летнего трансферного окна.
Как пишет Football Italia, 36-летний форвард разочаровался в туринском клубе после вылета от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Португалец уже дал поручение своему агенту Жорже Мендешу работать над его уходом.
- В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей, забил 32 гола и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Ранее сообщалось, что футболист может оказаться в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».
Источник: Football Italia