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    Роналду может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед», если «Ювентус» не попадет в ЛЧ

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб в летнее трансферное окно.

    По информации Tuttosport, португалец уйдет из «Ювентуса», если туринский клуб по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. Отмечается, что Роналду может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

    • Вчера «Ювентус» опустился на пятое место в чемпионате.
    • Ранее сообщалось, что Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».
    • Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.

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    Источник: Tuttosport

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