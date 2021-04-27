Роналду может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед», если «Ювентус» не попадет в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации Tuttosport, португалец уйдет из «Ювентуса», если туринский клуб по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. Отмечается, что Роналду может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».
- Вчера «Ювентус» опустился на пятое место в чемпионате.
- Ранее сообщалось, что Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».
- Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
«Манчестер Юнайтед» запросил у Мендеша информацию по возможному возвращению Роналду
Источник: Tuttosport