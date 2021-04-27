Роналду может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед», если «Ювентус» не попадет в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, португалец уйдет из «Ювентуса», если туринский клуб по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов. Отмечается, что Роналду может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Ювентус» опустился на пятое место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.

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