«Манчестер Юнайтед» запросил у Мендеша информацию по возможному возвращению Роналду

«Манчестер Юнайтед» размышляет о трансфере форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Англичане запросили информацию у агента португальца Жорже Мендеша.
Контракт Роналду с туринцами истекает в 2022 году.
- Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».
- Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
- В 2008 он выиграл свой первый «Золотой мяч».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.