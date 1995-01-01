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    «Манчестер Юнайтед» запросил у Мендеша информацию по возможному возвращению Роналду

    «Манчестер Юнайтед» размышляет о трансфере форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Англичане запросили информацию у агента португальца Жорже Мендеша.

    Контракт Роналду с туринцами истекает в 2022 году.

    • Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».
    • Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
    • В 2008 он выиграл свой первый «Золотой мяч».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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